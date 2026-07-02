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▲義大世界購物廣場 Luxury Mall 打造精品包款、輕奢皮件、鞋履與配件完整選品空間，結合優惠價格與園區型休閒體驗，吸引中北部客群專程南下採買。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界購物廣場 Luxury Mall 精選引進多款精品包款、皮件與造型配件，讓消費者不必飛出國，也能以更具高性價比的方式挑選名品單品。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲德國精品 AIGNER 擁有超過 50 年歷史，以皮革工藝、金屬五金與細節質感受到喜愛，風格低調卻具辨識度。目前多款商品推出優惠，折扣最低 2 折起，部分限量款售完為止。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界購物廣場 Luxury Mall 提供多款精品絲巾選擇，原價約萬元以上商品，目前多款落在 3500 至 3900元左右，讓消費者以相對親民價格入手造型配件。（圖／義大世界購物廣場提供）

▲義大世界購物廣場 Accessory Hall（AH）集結多款國際精品鞋履，涵蓋休閒鞋、紳士鞋與日常百搭款式，兼具實穿度與質感，滿足通勤、旅行與聚會穿搭需求。（圖／義大世界購物廣場提供）

想入手精品，不一定要飛出國，也不一定只能等百貨週年慶。近年消費者購買包款、皮件與配件時，除了重視品牌辨識度，也更在意價格是否划算、商品是否實用，以及能否在有限預算內買到具質感的名品。義大世界購物廣場表示，館內Luxury Mall複合式國際精品Outlet概念店，集結Burberry、GUCCI、Chloé、BottegaVeneta、GIVENCHY、YSL、Alexander McQueen、MCM、PRADA、Kiton等超過20個品牌的選品大店規劃。從包款、皮件、服飾到鞋履配件等正品，提供消費者一站式精品採購選擇，也讓精品消費不再只是高端客群的專屬選項。義大世界購物廣場與一般購物型商場的差異，在於消費者不只可以一次選購多元品項，更能透過全年全館最低2折起的優惠，降低入手精品與輕奢商品的門檻。對小資族、上班族或計畫購入第一件精品的消費者來說，不必以正價作為唯一選擇，也有機會用更務實的預算，挑選具設計感、實用性與收藏價值的名牌單品。隨著油價與機票價格上漲，消費者在規劃購物旅程時，也更重視交通成本與實際採買效益。義大世界購物廣場表示，價格優勢是吸引中北部消費者專程南下的關鍵。精品單品正價動輒數萬元，透過優惠入手，價差相當有感；即使從台北搭高鐵南下高雄來回，整體仍具高性價比。若再搭配義大世界購物廣場的購物、餐飲、休閒與旅遊資源，消費者不只是為了一件商品而來，也能將採買行程延伸為高雄小旅行，對想精準購物、又希望兼顧預算的客群而言，義大世界購物廣場提供值得專程安排的消費理由。擁有超過50年歷史的德國精品AIGNER，是義大世界購物廣場另一個值得推薦的選品亮點。該品牌以皮革工藝、金屬五金與細節質感受到喜愛，風格低調卻具辨識度；目前多款商品推出優惠，部分限量款售完即止。當中經典Cybill系列以固定包型延伸不同尺寸、材質與色彩，每只包款上的金屬鐵牌，象徵原廠純手工製作與講究工法，讓消費者能以相對親民的價格，入手兼具歐洲工藝與日常搭配性的輕奢皮件。義大世界購物廣場看準消費者一站購足需求，Luxury Mall除精品包款與皮件外，提供絲巾、鞋履等造型配件；原價萬元以上的精品絲巾，目前多款落在3500至3900元左右；Accessory Hall（AH）集結多款國際精品鞋履，涵蓋休閒鞋、紳士鞋、精品女鞋與日常百搭款式，從通勤、旅行到聚會穿搭，都能找到兼具實穿度與質感的搭配選擇。義大世界購物廣場並非只強調單一商品折扣，而是透過精品包款、輕奢皮件、鞋履與配件等完整選品，打造更具效率的採購空間。結合全年優惠、品項豐富度與園區型休閒消費體驗，義大世界購物廣場讓精品採購不再只是比價行為，成為吸引中北部客群南下高雄的重要購物目的地。