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被譽為暑期最強美食經濟引擎的「2026台中鍋烤節」第四屆於今（30）日火熱起跑。台中市長盧秀燕親自主持開幕，宣布今年活動首度邁向國際化，除了跨界聯名熱門綜藝節目引流，更邀集跨國評審團開闢「專業職人評選」雙軌賽制，全面擴大「節慶經濟」效應，期盼產官聯手打破夏季餐飲淡季僵局，為在地業者帶動破三成的消費商機。今記者會現場邀請到「飢餓遊戲」主持人孫協志與製作人廖述穎現身。盧秀燕與來賓共同挑戰「烤肉疊疊樂」互動遊戲，象徵台中鍋烤節的美味與人氣層層堆疊、一年比一年高。主辦單位指出，本次跨界合作將透過熱門節目實地開箱，將台中29個行政區的特色鍋烤香氣傳播至全台。盧秀燕表示，美食是台中經濟發展的重要一環，「來台中吃火鍋、吃燒烤」已成為全台民眾的共識。市府投入資源舉辦鍋烤節，核心目的在於協助業者在夏季等餐飲淡季穩定經營、刺激消費。據統計，鍋烤節舉辦四年來成效顯著，首屆總投票數達442萬票，去年更創下566萬票新高；多數參賽業者反映暑期業績因此成長三成以上，得獎店家更出現翻倍成長的榮景。市府重磅邀請被譽為「台灣廚神」的梁幼祥博士擔任評審團總召集人，領軍來自日本、美國、西班牙及香港等地的國際級專業評審，將親自遴選出代表最高榮耀的「金鍋獎」、「金烤獎」及「金蔬獎」。盧秀燕鼓勵在地店家拿出最佳食材與服務，藉此打響品牌並提升國際能見度。屋馬餐飲集團副總經理謝柏翔表示，鍋烤節已成為年度盛事，配合電視節目實地宣傳，預期能大幅帶動暑期觀光人潮，整體業績看漲二至三成。老井餐飲集團執行長巷舜鴻則指出，業者已從食材、服務到供應鏈全面升級，期待透過「政府領軍、民間響應」的模式，再度放大節慶經濟的乘數效應。台中市經濟發展局說，「人氣火鍋、燒烤及蔬食店家票選活動」將於7月14日至8月14日在「台中通TCPASS」APP展開。今年延續火鍋與燒烤的品牌店家、巷弄美食以及蔬食組等五大組別，民眾天天投票即可參加抽獎，獎項包含300組萬元鍋烤抵用券、汽車大賞，今年更首度加碼50組入圍店家體驗券。