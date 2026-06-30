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◼︎桃園市7月1日停水範圍一次看

▲桃園市大園區7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲桃園市中壢區、大園區7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲桃園市龜山區7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台中市7月1日停水範圍一次看

▲台中市7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲台中市南區7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市7月1日停水範圍一次看

▲高雄市路竹區7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲高雄市橋頭區7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎基隆市7月1日停水範圍一次看

▲基隆市7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣7月1日停水範圍一次看

▲彰化縣7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎雲林縣7月1日停水範圍一次看

▲雲林縣北港鎮7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣7月1日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣7月1日停水範圍一次看

▲屏東縣新園鄉7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎宜蘭縣7月1日停水範圍一次看

▲宜蘭縣7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲宜蘭縣7月1日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月1日（週三）在以及上述9縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達12小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月1日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：漏水問題調查及分區計量管網水量計安裝設置📍影響區域大園區：仁德里、溪海里、田心里/仁德路、崙后路、田溪路、華興路一段、華興路二段(皆含其周邊巷道)。停水原因：漏水問題調查及分區計量管網水量計安裝設置📍影響區域中壢區、大園區：洽溪里、仁德里/民權路五段、民溪一路、民溪七路、民溪三路、民溪二路、民溪五路、民溪六路、華興路二段等沿線路段含其巷弄。停水原因：汙水改管事宜📍影響區域龜山區：中興路、光峰路、大同路、新樂街、永和街、萬壽路二段、金福街、陸光路、龜山后街。停水原因：汰換管線工程📍影響區域北區：忠明路、華美街二段、西屯路一段。西區：博館三街、博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠明路、忠義街、明智街、明禮街、臺灣大道二段、華美西街一段、華美西街二段、西屯路一段、西屯路二段。西屯區：大弘六街、大弘四街、大有一街、大有三街、大有二街、大有五街、太原路一段、忠義街、華美西街二段、西屯路一段、西屯路二段。停水原因：汰換管線工程📍影響區域南區：仁和路、合作街、國光路、建成路、正義街、瑞豐街。停水原因：汰換管線工程📍影響區域路竹區：一甲路、大仁路、金平路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域橋頭區：瑞祥二街、甲樹路、里林東路、鐵道北路。停水原因：管線汰換工程📍影響區域中山區：基隆港西岸聯外匝道、基隆港西岸聯外道路、復興路、德安路。停水原因：管線汰換工程📍影響區域福興鄉：鹿興路。鹿港鎮：平和路、思源路、新生街、正義街、鹿興路。停水原因：小區漏水管段前測試📍影響區域北港鎮：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、光復路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、懷恩街、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街。停水原因：汰換管線工程📍影響區域中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：水量計埋設作業📍影響區域新園鄉：仙吉村、新東村、田洋村，仙吉路以西、仙鯉路以南、新東路以北、高屏溪以東。停水原因：水量計埋設作業📍影響區域新園鄉：五房村，五房路以南，環堤路一段以東，塩光路以西，義仁路以北。停水原因：汰換管線工程📍影響區域潮州鎮：同安路停水原因：新舊管線連絡📍影響區域宜蘭市：中山路五段、北津路、大福路一段、大福路二段、宜興路三段、富農路、慈航一路、慈航三路、慈航二路、慈航路、民權路三段、津梅一路、津梅路、環河北路、金同春路、鎮平一路、鎮平路、中山路五段、北津路、大坡路一段。停水原因：新舊管線連絡📍影響區域宜蘭市、礁溪鄉：中山路五段, 大坡路, 大坡路一段, 大坡路二段, 大福路一段, 大福路二段, 宜興路三段, 水源路, 津梅一路, 環市東路三段, 育龍路, 茭白一路, 茭白三路, 茭白二路, 茭白路, 鎮平一路, 鎮平二路, 雪峰一路, 雪峰路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。