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▲家樂福品牌更名後，量販店確認改名「萬家福」、超市改為「樂家康」。（圖／記者黃韻文翻攝）

▲點擊家樂福舊APP，進入後系統就會自動引導、跳轉到全新的「萬家福 App」下載頁面。（圖／翻攝自APP）

伴隨台灣人將近40年的「家樂福」品牌因為法國總部授權到期，自今（1） 日起，正式更名。未來，大型量販店將改名為「萬家福」，而社區超市則改名為「樂家康」。雖然換了新招牌與新 App，但消費者的核心權益不用擔心，《NOWNEWS》以下整理關鍵的8大QA懶人包，包括為什麼要改名、會員權益是否可沿用一文看懂。改名計畫源於統一集團收購家樂福後，2025年底董事會決議終止與法國家樂福品牌授權，並啟動更名作業。統一集團董事長羅智先透露，主要考量是與法國方的「溝通成本」過高，若繼續使用原名，許多決策都需跨海經法方同意，難以即時貼近台灣市場。萬家福： 沿用自早年台灣本土量販品牌的名稱（如台中太平店原地就是當年的萬家福），寓意與民眾「一起發現生活的萬種幸福」。樂家康： 則主打社區型核心，鎖定少子化與高齡化社會，提供更精準、便利的在地採買體驗。免！ 無論是實體會員還是線上會員，都會直接轉移，線上會員提供「一鍵轉移」功能。不需要重新填寫任何繁瑣的個人資料，即可無痛接軌新系統。會員點數累積與兌換方式維持不變需要。 原有的家樂福 App 即日起退場。不過可以直接將舊App更新至 4.51.1 版本，點擊進入後系統就會自動引導、跳轉到全新的「萬家福 App」下載頁面。會。 原本印有家樂福標籤的自有品牌商品，將會全面改版並更名為統一集團的自有品牌「UNI DESIGN」。各類提貨券（含禮物卡及即享券⋯⋯等）及儲值金均可繼續使用「玉山家樂福聯名卡」早於2025年結束合作，由接棒。相關的點數轉換與銀行權益早已提早規劃完畢，更名後所有的刷卡與卡友優惠皆維持正常。