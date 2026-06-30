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▲歐洲模式預報資料顯示，現位於太平洋上的低壓，下周將可能颱風姿態接近沖繩南方近海。（圖／ECMWF）

颱風季正式來臨！目前菲律賓西方近海以及太平洋遠洋海域各有低氣壓發展中，且根據最新歐洲模式和AI模式系集資料研判，可能在下周後段靠近東亞地區。日本媒體以及日本氣象單位也提高警覺，密切注意其動向，並強調不確定性仍高。根據日媒TBS旗下南日本新聞報導，日本氣象廳發布的最新預測天氣圖中，在24小時內於南海和太平洋上已出現「熱帶性低氣壓」標示，後續有可能進一步發展為「颱風」，其未來動向相當值得關注。針對太平洋遠洋的系統，日媒指出，根據風雨模擬路徑，該系統預計將一邊增強、一邊朝日本南方的海面上移動；不過，部分國外的氣象單位模擬路徑中，也有出現朝日本逼近的預測。目前低壓系統所在的海域海面水溫偏高，普遍在 28℃ 以上，部分海域甚至達到 30℃ 以上。具備颱風生成的條件，只要大氣環境等其他因素配合，隨時可能發展為颱風。日媒提到，根據目前的模擬，這個即將形成「熱帶性低氣壓」的系統，預計將可能直撲塞班島與關島，並一邊增強、一邊沿著日本南方海面往西移動。不過，目前的模擬僅為多種預測可能性的其中之一，未來仍有大幅變動的空間。具體的移動路徑目前都尚未明朗。日本氣象協會氣象預報士田中正史則指出，這些低壓區預計將於明天（7月1日）上午9點前形成熱帶性低壓。週邊海域海面溫度約攝氏28至29度，足以支持颱風的形成。目前，熱帶低壓的發展程度和預測路徑仍存在一些不確定性，但部分天氣預報模式預測它們將繼續發展並向日本南部移動。根據最新歐洲模式（ECMWF）資料顯示，遠洋的系統可能下周後段靠近沖繩南方海域，且範圍龐大，不過颱風仍尚未生成，不確定性高。天氣風險公司資深顧問吳聖宇則指出，目前遠在165.0E以東低緯度海域的95W，發展的條件極佳，也有可能很快在明後天(1~2日)逐漸發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風，未來在較強勢太平洋高壓引導下，可能會一路往西北西方向趨向台灣以東到琉球附近海域，來到這邊後究竟會北轉還是靠近台灣都還言之過早，需要持續觀察。他提到，強度上目前的預報都報得非常強，而且SIZE非常大，通常這麼強而大的颱風都比較有機會改變高壓的型態而有利於北轉，可以密切留意後續預報變化的情況。不過因為它太遠了，真的要靠近到台灣附近可能也是8~10天之後的事情，暫時不必太擔心，只需要持續注意就可以。