被饕客譽為「全台最難訂位Buffet」的「島語」，現在不用辛苦上網搶訂位，也有機會免費享用！餐飲集團「漢來美食」宣告，全新會員系統《來美食PLUS》上線加推會員專屬抽獎活動，7月1日至7月27日推出「會員大募集 週週抽島語餐券」，新舊會員皆可參加，每週抽出10組，活動期間將送出共40組幸運會員，中獎者可得價值3938元的「島語假日午餐雙人券」，當然也獨享「保證有位」禮遇。
漢來美食表示，此次週週抽活動不限新舊會員，且無須消費即可獲得抽獎資格。活動期間會員每週皆享抽獎機會，若當週未中獎，抽獎資格將自動累積至下一週。
每週抽出10個名額 獨享「島語假日午餐雙人券」
每週抽出幸運會員，可獲得價值3938元的「島語假日午餐雙人券」，中獎會員可於10月指定週六午餐時段使用，並可於領獎時選擇用餐分店。此外，新會員於《來美食PLUS》完成綁定註冊後，即可獲得「100元漢來美食餐飲抵用券」入會禮，1點即可折抵1元。
漢來美食於今年2月底推出全新LINE會員系統《來美食PLUS》，結合旗下島語、漢來海港、名人坊等品牌資源，將會員服務全面整合至漢來美食LINE官方帳號，省去額外下載APP的步驟，消費者只要透過LINE即可快速加入會員，輕鬆完成累積點數、領取優惠券、掌握最新優惠及線上訂位等服務。
老爺酒店Buffet推優惠 最優下殺68折
台北老爺酒店自助餐廳「Le Café咖啡廳」推出優惠活動，7月1日起至9月30日期間，平日自助午餐兩人同行享優惠價2280元，晚餐雙人2380元，等於每人最低1140元。
台北老爺酒店提到，Le Café咖啡廳第三季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題，匯聚法國、英國、義大利與地中海沿岸等經典料理。其中包含法國傳統功夫菜「勃根地燉牛頰」、「干邑龍蝦汁白帶卷」，還有英式炸魚薯條佐蜂蜜芥末醬、阿爾薩斯酸菜豬腳、培根菌菇奶油燉雞、蒜香奶油蝦等菜色。
「Le Café咖啡廳」更推出7月1日起至9月30日期間，平日（周一至周五）自助午餐兩人同行享優惠價2280元，晚餐雙人2380元。平日午餐原價每位1480元+10%，等於是7折優惠；平日晚餐原價每位1580元+10%，約是68折優惠。
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每週抽出幸運會員，可獲得價值3938元的「島語假日午餐雙人券」，中獎會員可於10月指定週六午餐時段使用，並可於領獎時選擇用餐分店。此外，新會員於《來美食PLUS》完成綁定註冊後，即可獲得「100元漢來美食餐飲抵用券」入會禮，1點即可折抵1元。
漢來美食於今年2月底推出全新LINE會員系統《來美食PLUS》，結合旗下島語、漢來海港、名人坊等品牌資源，將會員服務全面整合至漢來美食LINE官方帳號，省去額外下載APP的步驟，消費者只要透過LINE即可快速加入會員，輕鬆完成累積點數、領取優惠券、掌握最新優惠及線上訂位等服務。
老爺酒店Buffet推優惠 最優下殺68折
台北老爺酒店自助餐廳「Le Café咖啡廳」推出優惠活動，7月1日起至9月30日期間，平日自助午餐兩人同行享優惠價2280元，晚餐雙人2380元，等於每人最低1140元。
台北老爺酒店提到，Le Café咖啡廳第三季以「盛夏食旅．歐陸尋味」為主題，匯聚法國、英國、義大利與地中海沿岸等經典料理。其中包含法國傳統功夫菜「勃根地燉牛頰」、「干邑龍蝦汁白帶卷」，還有英式炸魚薯條佐蜂蜜芥末醬、阿爾薩斯酸菜豬腳、培根菌菇奶油燉雞、蒜香奶油蝦等菜色。
「Le Café咖啡廳」更推出7月1日起至9月30日期間，平日（周一至周五）自助午餐兩人同行享優惠價2280元，晚餐雙人2380元。平日午餐原價每位1480元+10%，等於是7折優惠；平日晚餐原價每位1580元+10%，約是68折優惠。