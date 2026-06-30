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2熱帶雲系發展中 下周颱風動向待觀察

▲台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

全台持續晴熱如夏 午後雷雨仍會突襲

▲未來一周，西半部白天高溫35至36度，大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷突破36度。（圖／中央氣象署）

菲律賓附近、關島東方各有熱帶雲系發展，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，兩者皆有增強空間，尤其關島東方的系統成颱機率高，下周後半段最接近台灣，路徑仍需觀察，此外，未來一周台灣以高溫炎熱、降雨偏少為主，西半部高溫上看35至36度，局部地區不排除超過36度。黃恩鴻指出，目前在菲律賓附近、關島東方各有一個熱帶雲系整合，菲律賓附近的雲系會往西移動，周五左右有機會發展為「熱帶性低氣壓」，周末北轉朝海南島前進，氣象署認為增強成颱風的機率偏低，主因是發展時間不夠，由於距離較遠，因此不會影響台灣天氣。關島東方的熱帶雲系，目前距離台灣有4000公里左右，由於未來在海面上持續吸收能量，預估本周末有機會發展為「熱帶性低氣壓」，下周升級為颱風，後續強度不排除上看中颱、強颱；路徑主要先往西北，最靠近台灣的時間點在「下周後半段」，由於目前距離非常遠，因此對台灣影響還有待觀察。近期天氣方面，黃恩鴻說明，台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」的天氣型態，但要注意的是「午後雷陣雨」發展，明天中部以北山區可能還是有較大雨勢；周四至周六水氣最少、全台天氣最穩定，午後僅山區有局部雷陣雨，周日隨著太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍將再度擴大。氣溫方面，未來一周，西半部白天高溫35至36度，東半部、澎湖、金門、馬祖32至34度；不過大台北盆地、中南部內陸、花東縱谷，由於地形和風向，要留意有36度以上高溫發生機率。