身為台灣人最愛的平價小火鍋，王品集團「石二鍋」食安出包，受台中消費者投訴火鍋菜盤有「蟑螂在下蛋」還被端上桌。稍早官方大動作再度發表最新聲明稿表示：「對於本次石二鍋美村南店的衛生事件，我們深感抱歉。食品安全是石二鍋最重視的事，為此，美村南店自即日起至7月2日停業三天。」將停下腳步，從源頭根治，徹底盤整作業流程並落實員工教育訓練。
石二鍋菜單驚見「蟑螂在下蛋」！食安問題曝
昨晚有消費者在Threads上表示，與朋友前往吃石二鍋時，驚見端上桌的火鍋菜盤有「蟑螂正在下蛋」，讓他嚇喊「真的超噁心，雖然不知道什麼蟲但看起來像蟑螂 還是活得觸角亂動」。驚悚畫面掀起網友熱論。
王品集團最新聲明稿！石二鍋美村南店即起停業三天
原本王品集團致歉並表示：「造成顧客用餐體驗不佳，品牌深感抱歉，事發當下經顧客反應後，店長立即道歉、更換新菜盤並以免單處理，當晚打烊後及今早營業前也已安排廠商消毒，未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質，避免類似情況發生。」
稍早再度大動作發出最新聲明稿，強調「對於本次石二鍋美村南店的衛生事件，我們深感抱歉。食品安全是石二鍋最重視的事，為此，美村南店自即日起至7月2日停業三天。」將停下腳步，從源頭根治，徹底盤整作業流程並落實員工教育訓練。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，已見紅字停業公告：「即刻起至7/2（四）暫停營業三天，門市進行環境清潔與教育訓練，造成您的不便，敬請見諒！」
王品集團「石二鍋」 最新聲明全文
對於本次石二鍋美村南店的衛生事件，我們深感抱歉。食品安全是石二鍋最重視的事，為此，美村南店自即日起至7月2日停業三天。
石二鍋每家門市定期由專業清潔公司進行清消。接獲消費者投訴當晚，我們再次委請專業團隊以專業設備進行全店細部清消，今早並由同仁完成二次稽核。
雖然清消能改善現況，但我們認為必須從源頭根治。因此，我們決定停下腳步，徹底盤整作業流程並落實員工教育訓練。
感謝各界的監督與指正，我們會持續嚴格把關，提供安心的用餐環境。
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昨晚有消費者在Threads上表示，與朋友前往吃石二鍋時，驚見端上桌的火鍋菜盤有「蟑螂正在下蛋」，讓他嚇喊「真的超噁心，雖然不知道什麼蟲但看起來像蟑螂 還是活得觸角亂動」。驚悚畫面掀起網友熱論。
原本王品集團致歉並表示：「造成顧客用餐體驗不佳，品牌深感抱歉，事發當下經顧客反應後，店長立即道歉、更換新菜盤並以免單處理，當晚打烊後及今早營業前也已安排廠商消毒，未來品牌會嚴格控管餐點出餐品質，避免類似情況發生。」
稍早再度大動作發出最新聲明稿，強調「對於本次石二鍋美村南店的衛生事件，我們深感抱歉。食品安全是石二鍋最重視的事，為此，美村南店自即日起至7月2日停業三天。」將停下腳步，從源頭根治，徹底盤整作業流程並落實員工教育訓練。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，已見紅字停業公告：「即刻起至7/2（四）暫停營業三天，門市進行環境清潔與教育訓練，造成您的不便，敬請見諒！」
王品集團「石二鍋」 最新聲明全文
對於本次石二鍋美村南店的衛生事件，我們深感抱歉。食品安全是石二鍋最重視的事，為此，美村南店自即日起至7月2日停業三天。
石二鍋每家門市定期由專業清潔公司進行清消。接獲消費者投訴當晚，我們再次委請專業團隊以專業設備進行全店細部清消，今早並由同仁完成二次稽核。
雖然清消能改善現況，但我們認為必須從源頭根治。因此，我們決定停下腳步，徹底盤整作業流程並落實員工教育訓練。
感謝各界的監督與指正，我們會持續嚴格把關，提供安心的用餐環境。