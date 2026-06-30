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雨燕天文台面臨墜回地球危機！NASA啟動搶救計畫

▲重量1.4公噸的伽瑪射線天文衛星「雨燕天文台」自2004年發射以來持續掃描宇宙，原先設計壽命僅2年，但至今仍持續執行觀測任務。（圖／NASA）

▲救援計畫中，三臂太空船Link（左）將在一個月後與雨燕天文台會合，並抓住它，另需幾個月將雨燕的軌道從目前的224英里（360公里）高度，推升至目標373英里（600公里）。（示意圖／NASA）

要怎麼救雨燕天文台？新創公司打造三臂太空船

▲Katalyst已經打造出一艘三臂太空船Link，長約1.8公尺、重約399公斤，後續將與雨燕天文台會合並抓住它。（圖／NASA）

▲諾斯羅普格魯曼公司的「觀星者」（Stargazer）運輸機，是一架經過改裝的L-1011飛機。計畫中飛機下方搭載著「飛馬座XL」（Pegasus XL）火箭，並在飛至約4萬英尺高空後釋放火箭，將LINK送入太空軌道。（圖／諾斯羅普格魯曼公司）

美國國家航空暨太空總署（NASA）的天文衛星「雨燕天文台」（Swift Observatory）正面臨墜回地球的危機，對此，NASA斥資3千萬美元（約新台幣9.5億）執行搶救行動計劃，委託Katalyst公司，打造出一座三臂太空船Link，計畫預計在今（30）日正式啟動，後續Link太空船將在太空中把雨燕天文台推回到更高軌道，繼續運作。重量1.4公噸的伽瑪射線天文衛星「雨燕天文台」自2004年發射以來持續掃描宇宙，，但至今仍持續執行觀測任務，是NASA研究伽瑪射線暴（Gamma-ray Bursts）的重要設備。NASA近期表示，經過二十多年的運行，加上近期劇烈的太陽活動，雨燕天文台下降速度愈來愈快，墜落地球進入倒數階段，必須盡快回升到更高、更穩定的軌道，才能繼續運作。雖然NASA可以像許多其他太空設施在其壽命末期一樣，讓雨燕天文台順勢重返地球大氣層自行燃燒墜毀，但這種情況也為推進美國太空船維修技術及延長壽命的科學任務的壽命，提供了一個重要實驗契機。為實現延長太空設備的全新目標，NASA於2025年9月與美國新創公司Katalyst Space Technologies簽訂了一份合約，委託其嘗試提升雨燕天文台的軌道。且為減緩下降，NASA已關閉上面所有科學儀器，觀測作業已在2月就全面停止。至於要如何拯救雨燕天文台？對此，NASA去年以3,000萬美元委託新創公司Katalyst，規劃出完整的救援計畫，該公司打造出LINK機器人太空船，並由航太大廠Northrop Grumman提供「觀星者」（Stargazer）運輸機及飛馬座火箭（Pegasus XL）負責發射。計畫中，運輸機將自馬紹爾群島起飛，飛至約4萬英尺高空後釋放飛馬座火箭，將長約1.8公尺、重約399公斤的LINK送入軌道。搭載三臂太空船Link的飛馬座火箭發射計畫，，但後續約需1個月才能與雨燕天文台會合，並抓住它，另需幾個月將雨燕的軌道從目前的224英里（360公里）高度，推升至目標373英里（600公里）。NASA補充，。據最新估計數據，它將會在今年10月到達到此臨界點，所以才會在此時執行救援計畫。Katalyst公司則表示，如果一切順利，。若這項大膽的維修任務成功，這將是商業機器人任務首次捕獲NASA無人駕駛且最初並非設計用於在太空進行維修的太空船。此外，運作長達36年的NASA哈伯太空望遠鏡也面臨高度持續下降、墜回地球的風險，過去曾在太空梭時代多次由太空漫步太空人維修，若這一次「雨燕天文台」使用LINK太空船的救援計畫順利成功，那麼NASA計畫可能在2028年讓Katalyst公司接手推升哈伯太空望遠鏡的任務，以延長壽命。