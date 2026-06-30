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2026 年美加墨世界盃賽事如火如荼，除了場內球星激戰，場外一款新穎的「解壓神器」也意外成為全球爆款。浙江義烏一商家趁世界盃熱潮，自主研發出一款「解壓足球」，憑藉獨特的按壓回彈反饋，成功契合球迷觀賽時的緊張情緒釋放需求。該產品推出不足一個月，出貨量已瘋狂突破 40 萬個，遠銷美國、加拿大和墨西哥，其中美國市場更獨佔六成以上銷量，展現出「義烏製造」強大的原創爆發力。綜合央視新聞及中新社等中國媒體報導，這款「解壓足球」由義烏商家陳果團隊研發，外觀模仿標準足球的經典拼塊造型，將 12 個可按壓按鍵與五邊形結構結合。主體採用柔軟彈體材質，按壓時發出輕微聲響並提供回彈反饋，正好契合球迷觀賽時的情緒釋放需求。陳果本人就是球迷，趁世界盃熱度開發了這款產品，從創意到落地，團隊花了一個月時間，反覆測試確定 12 片結構最合理。產品 5 月推出後迅速引爆市場，第一天便將所有庫存售罄。面對爆發式訂單需求，廠房開啟 24 小時不間斷生產，日產能穩定在 3 萬個。陳果表示：「到現在差不多出了40萬個了，基本上還是往美加墨走，美國可能佔了60%以上。」產品 5 月初才啟動大批量生產，能順利趕上世界盃銷售熱潮，得益於義烏完備的產業配套。陳果指出，這款產品涉及多道工序和多個配件，在義烏方圓 3 至 5 公里內均可迅速搞定。報導指出，本屆世界盃期間，義烏商家正從「拼價格」轉向「拼專利」。以球迷服商家溫從見為例，他在中國國內擁有 50 多項外觀設計專利、32 項註冊商標，同時在海外申請了 40 多款球迷服的外觀設計專利。溫從見為不同國家球隊設計專屬球衣，例如埃及隊融入金字塔元素，澳洲隊融入袋鼠元素，產品線從男裝擴展至女裝、童裝甚至寵物服裝。在知識產權保護方面，義烏設有「知識產權超市」，覆蓋全球 197 個司法轄區的商標數據庫。透過快速通道，申請人平均 7 個工作日即可獲得商標授權，較傳統通道節省 6 至 8 個月，大幅加快商家搶搭世界盃商機的速度。