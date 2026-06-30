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民眾黨主席黃國昌遭控透過「凱思國際」籌組狗仔隊，長期跟拍、蒐集政界人士影像資料，後續又被指涉收受資金後在立法院協助質詢。台北地檢署正追查相關指控是否涉及《國家安全法》、《貪污治罪條例》等罪嫌，25日下午3時傳喚黃國昌到案說明，由檢察官進一步訊問。對此，政治工作者周軒整理媒體關於此事的報導，報導指出黃國昌在庭訊後面對媒體，刻意絕口不提「凱思」及「狗仔」等關鍵字，明顯在迴避與凱思國際的關係，此外，凱思國際的帳房李光昕目前已潛逃至中國藏匿近10個月，成為這起弊案最大的斷點。周軒在臉書發文表示，他整理了《鏡週刊》關於黃國昌「凱思國際」豢養狗仔跟監政敵案，黃國昌遭控利用人頭成立「凱思國際」豢養狗仔跟監政敵並涉嫌收賄，近期首度被北檢以被告身分傳訊。偵訊時間長達近3小時，創下他歷次赴北檢開庭最久的紀錄，且偵查庭外依稀可聽見高分貝的激辯與咆哮聲，顯示雙方交鋒火藥味十足。根據報導指出，檢方目前的偵辦重點在於釐清凱思國際的實際主導者與狗仔的指揮鏈。黃國昌對於「凱思運作資金」、「掌控凱思指揮狗仔」以及「企業老闆為何聽從其指示將巨款匯入凱思帳戶」這三大疑點，遲遲未能交代清楚，凱思國際的名義負責人李麗娟與匯款的「臺雅集團」之間並無明顯關聯，這讓巨款匯入凱思的行為更顯疑雲重重。檢方正試圖鞏固黃國昌為凱思實際負責人的證據，若涉貪罪證一旦遭鞏固，貪汙刑度將從7年起跳，且構成要件比《國家安全法》及《反滲透法》更為明確，恐成為他最大的死穴。報導續指，為應對黃國昌開庭時慣用的誇張肢體動作、高分貝咆哮以及遇到敏感問題時轉移話題的策略，北檢事前特別回看他過去的質詢與開庭表現，如同電影《賭神》抓破綻般進行沙盤推演，並在庭上以不退卻的聲浪強力回應，展現決心，黃國昌在庭訊後面對媒體，刻意絕口不提「凱思」及「狗仔」等關鍵字，明顯在迴避與凱思國際的關係，此外，凱思國際的帳房李光昕目前已潛逃至中國藏匿近10個月，成為這起弊案最大的斷點。