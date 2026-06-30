勞動部為鼓勵請領失業給付的勞工儘速重返職場，勞動部提醒，正在請領就業保險失業給付的勞工朋友，若在給付期間屆滿前找到工作並參加就業保險滿3個月，不僅能獲得穩定就業收入，還可額外申請「就保提早就業獎助津貼」，為早日重返職場增添動力。
勞動部表示，依《就業保險法》規定，勞工於請領失業給付後，在請領期間屆滿前受僱工作，並參加就業保險滿3個月，可申請提早就業獎助津貼。勞保局會按被保險人尚未請領失業給付之50%一次發給。
他們舉例，非自願離職的林先生，失業後每月領2萬元的失業給付（最長可領6個月）。當領到第3個月時，林先生順利找到月薪4萬元的新工作，此時林先生心裡很糾結：「還有3個月的失業給付還沒領完，有點可惜，是不是該在家領完再去工作？」
因為不確定如何抉擇最有利，林先生決定到勞保局辦事處尋求諮詢。勞保局在了解林先生的顧慮後向其說明，政府為了鼓勵勞工提早重返職場，設有『提早就業獎助津貼』，只要再給付期滿前找到工作，並且在新公司參加就業保險滿3個月，就可以申請領回未領完給付的一半，並幫林先生試算這3個月的總收入：
🟡新工作薪資收入：4萬元×3個月=12萬元
提早就業獎助津貼：2萬元×1.5個月=3萬元
合計總收入：15萬元
🟡若領取剩下的3個月失業給付
總收入：2萬元×3個月=6萬元
經過勞保局詳細說明及試算，林先生赫然發現，提早投入職場的總收入，比待在家領完失業給付整整多了9萬元，決定提早重返職場。
此外，提早就業獎助津貼還可以線上申辦，非常便利，勞工朋友可透過行動電話認證或自然人憑證登入勞保局e化服務系統之「個人網路申報及查詢作業」線上申辦，不受上班時間限制，並節省郵資或送件的時間，津貼入帳更快速。
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他們舉例，非自願離職的林先生，失業後每月領2萬元的失業給付（最長可領6個月）。當領到第3個月時，林先生順利找到月薪4萬元的新工作，此時林先生心裡很糾結：「還有3個月的失業給付還沒領完，有點可惜，是不是該在家領完再去工作？」
因為不確定如何抉擇最有利，林先生決定到勞保局辦事處尋求諮詢。勞保局在了解林先生的顧慮後向其說明，政府為了鼓勵勞工提早重返職場，設有『提早就業獎助津貼』，只要再給付期滿前找到工作，並且在新公司參加就業保險滿3個月，就可以申請領回未領完給付的一半，並幫林先生試算這3個月的總收入：
🟡新工作薪資收入：4萬元×3個月=12萬元
提早就業獎助津貼：2萬元×1.5個月=3萬元
合計總收入：15萬元
🟡若領取剩下的3個月失業給付
總收入：2萬元×3個月=6萬元
經過勞保局詳細說明及試算，林先生赫然發現，提早投入職場的總收入，比待在家領完失業給付整整多了9萬元，決定提早重返職場。
此外，提早就業獎助津貼還可以線上申辦，非常便利，勞工朋友可透過行動電話認證或自然人憑證登入勞保局e化服務系統之「個人網路申報及查詢作業」線上申辦，不受上班時間限制，並節省郵資或送件的時間，津貼入帳更快速。