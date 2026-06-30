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台股近期加權指數不斷往上衝，雖高檔震盪，但也不減其驚人漲勢，引發「四貸同堂」效應，市場也有股市過熱的雜音。匯豐投信今（30）日分析，「股市漲多不一定是過熱」，無論是與AI相關的個股或指數，都有成倍的翻漲，以美股那斯達克為例，未來12個月的本益比，已經從高點逐步回落到10年左右的均值，顯示沒有過熱的跡象，而AI長期趨勢也將持續支撐股市表現。匯豐投信今日舉行「領先布局AI人型機器人大時代」記者會，提及市場對台股恐過熱有疑慮的聲音，匯豐投信環球投資部主管楊博翔表示，「漲很多並不代表一定是過熱」，可以觀察過去三年，不管台股個股AI相關的個股或是指數，都有成倍的翻漲，尤其大家忽略了一點，企業的營收和獲利在過去幾個季度，是加速度的增長。因此，如果以未來12個月本益比的角度看，以美股那斯達克未來12個月本益比為例，其實已經從高點逐步回落到10年左右均值，也代表並沒有出現過熱的跡象。匯豐投信直言，而去年年底到今年，大家也沒想到台股如今指數會來到46000點，由此可知台股多頭行情仍將持續。從過去三到五年，演變到現在，匯豐投信認為，AI教父黃仁勳引領出生成式AI的投資新潮流，而下一個投資黃金主軸在哪？就是人形機器人，滙豐投信今日並宣布，推出全台首檔人型機器人基金「滙豐AI人型機器人多重資產基金」，再度攜手合作由台北富邦銀行擔任基金保管銀行，並將於7月6日正式展開募集，帶領投資人一起參與AI應用的顛覆性創新。滙豐AI人型機器人多重資產基金以50%至70%鎖定最具爆發力的人型機器人股票，其餘布局在低波動的短天期債券，並搭配獨家景氣動態調整機制，每月實施股債再平衡，有效控制波動，解決一般投資人擔心單押科技股風險較高的痛點，有效參與人型機器人產業的長期成長。