我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北捷運7月1日起邁入全面無現金交通新時代，由台新銀行提供收付金流服務。左起為新北捷運董事長林祐賢、台北捷運總經理黃清信、台北市副市長張溫德、台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀、台北市長蔣萬安、台北捷運董事長趙紹廉、台北交通局局長謝銘鴻、臺北市捷運局局長鄭德發。（圖／台新銀行提供）

期待已久的 Apple Pay感應過閘門正式上線！台北捷運自7月1日起邁入全面無現金交通新時代，由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等皆可感應進站，不論本地通勤族或國外旅客，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦Richart卡，週週最高享百元回饋，領券再享月月50點回饋。台新銀行個人金融事業總處執行長包國儀表示，作為台北捷運多元支付建置合作夥伴，透過整合支付科技與金融服務，協助推動公共運輸支付數位化，今年上半年試營運短短6個月內，累積搭乘人次突破百萬。根據台新銀行內部數據，其中8成使用者為35歲以下，9成習慣以手機感應取代實體卡片，顯示行動支付已成為年輕世代通勤主流，智慧交通趨勢成形。這次全面開通的科技亮點，首推果粉期待已久的「Apple Pay快速交通模式（ECP）」。iPhone與Apple Watch用戶過閘時無須解鎖螢幕，裝置輕靠閘門即可於1秒內完成感應通行，尖峰時段也能維持順暢節奏。全線閘門並同步支援Visa、Mastercard、JCB、 Discover® Network和Diners Club International®等信用卡國際組織，外籍旅客無須另購票卡，一機在手即可暢行台北，進一步提升城市交通服務的國際化與便利性。為慶祝通勤新時代來臨，台新銀行也推出下半年回饋方案，其中9月30日前新申辦Richart卡，新戶首刷享週週最高125元刷卡金；卡友於Richart Life App領券後，每月感應搭乘滿3筆，即贈50點台新Point。除了嗶卡感應，掃碼也通！Richart卡綁定於台新Pay搭乘，享筆筆最高3.8%回饋。台新銀行也強調，將持續以創新支付與多元金融服務深化交通場景布局，讓數位金融融入日常生活，成為陪伴客戶的智慧好夥伴。