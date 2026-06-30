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79億元打造太空獵手 專追宇宙最強伽瑪射線爆

▲雨燕天文台造價2.5億美元（約新台幣79億元），主要觀測「伽瑪射線爆」。（示意圖／NASA）

太陽活動增強成墜落主因 衛星高度越低風險越高

▲NASA將採用救援機器人，搭載在名為「飛馬座」的小型火箭上，展開搶救「雨燕天文台」的任務。（圖／取自NASA X）

衛星墜地風險低 多數殘骸會燒毀

2004年發射、專門用於觀測「伽瑪射線爆」的人造天文衛星「雨燕天文台（Swift Observatory）」，近期因軌道持續下降，面臨墜入地球大氣層風險，引發外界關注。NASA計畫啟動史上首次商業太空救援任務，透過機器人協助提升衛星軌道。對此，台北市立天文館研究組組長石中達表示，雨燕天文台肩負許多科學任務，若成功救援，將有助延長其觀測壽命並持續累積珍貴天文資料。石中達表示，雨燕天文台造價2.5億美元（約新台幣79億元），主要觀測「伽瑪射線爆」，伽瑪射線爆是宇宙大爆炸後，能量最高、最強烈的電磁脈衝，當雨燕天文台觀測到伽瑪射線爆，衛星會立刻轉向捕捉，並將數據回傳至地球，協助科學家解開包括「黑洞誕生過程、恆星死亡機制，百億光年前早期宇宙的演化」等議題。石中達說明，雨燕天文台近期之所以傳出墜落消息，主要原因和「太陽活動」有關，太陽活動就是近兩年民眾常聽到的「地球磁暴」原因；太陽劇烈活動會釋放大量帶電粒子與強烈電磁波，並導致太空大氣密度增加、風速變強，此時人造衛星的移動阻力也會變大、軌道半徑縮小。當人造衛星軌道半徑縮小到一定程度，它就會被地球引力往下拉，造成墜落危機，石中達舉例，近期因為太陽劇烈活動，馬斯克（Elon Musk）旗下 SpaceX 就有許多衛星墜毀，主因還包括衛星距離地表較近，「衛星高度越高，受太陽風影響較小，高度越低，受影響程度較大，也更容易墜毀。」石中達也說明，如果人造衛星真的不幸墜落，多半會在地球大氣層燃燒殆盡，但過去也有少數燃燒未完全的殘骸散落在地球，不過地球海水面積較大、人口稠密區也相對較散，太空殘骸直接墜落陸地造成影響的機率還是偏低。針對雨燕天文台的救援，目前 NASA 預計採用救援機器人，發射到目標附近的軌道後，在太空中尋找雨燕天文台，並以3支機械手臂將其抓住，耗時至少1個月，設法將雨燕天文台拖曳到穩定軌道，預計要拉升高度300公里左右，以避免墜入大氣層。