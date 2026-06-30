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玩偶標價百萬元、描述幼童特徵 網友質疑暗藏非法交易

社群瘋傳引發關注 法國司法機關正式介入調查

Vinted駁斥指控：未發現與人口販賣有關證據

平台過去也曾捲爭議 官方仍未證實涉及人口販賣

法國知名二手交易平台Vinted近日爆出疑似涉及兒童人口販賣的爭議。多名網友發現，平台上有賣家以遠高於市價販售二手玩具，商品說明卻出現幼童年齡、身高及外貌特徵等資訊，引發外界懷疑這些刊登內容可能暗藏兒童販賣暗號。事件在TikTok等社群平台迅速延燒後，法國司法機關已正式展開初步調查，不過Vinted強調，內部調查並未發現任何與兒童販賣有關的證據。綜合外媒報導，近來有大量網友進行通報，指出Vinted上出現多筆可疑商品刊登，雖然販售的是二手玩具或公仔等物品，價格卻高達數千甚至數萬歐元，且商品描述還出現疑似對應兒童身分的資訊。其中，一名賣家將兔子玩偶標價1000歐元（約新台幣3.4萬元），商品說明寫著「3歲女童、身高91公分、身材嬌小、金髮藍眼、很聽話」；另有玩具標價6000歐元（約新台幣20萬元），並附上「13歲、害羞、焦慮、坐不住」等描述。更有網友發現，一尊《哈利波特》公仔竟標價3萬歐元（約新台幣102萬元），說明中提及「13歲、身高158公分」等內容，認為這些資訊疑似以「商品」作為掩護，透過特定代碼進行非法交易。由於相關截圖與整理影片在TikTok等社群平台瘋傳，引發法國社會高度關注。法國兒童事務高級專員海里（Sarah El Hairy）表示，她已於6月23日向司法單位通報疑似涉及兒童販賣的Vinted帳號，並強調，「寧可提高警覺，也不能冒任何一名兒童落入加害者手中的風險。」她進一步表示，若平台上確實存在疑似人口販賣行為，相關單位絕不能視而不見，而應立即採取行動，並強調平台同樣負有責任，「任何網路空間都不應成為犯罪者的獵場。」法國巴黎西郊楠泰爾（Nanterre）檢察官辦公室已證實，針對相關疑慮展開初步調查。不過，總部設於立陶宛的Vinted否認外界質疑。公司向《法新社》表示，已檢視近期在網路流傳的相關商品刊登，內部調查並未發現任何可將這些刊登與兒童人口販賣活動連結的證據。Vinted解釋，商品說明中標示的年齡，是指玩具適用的年齡層，而非描述兒童；至於高價商品，則可能是收藏價值、市場議價策略，甚至是部分賣家的刻意噱頭。公司也強調，平台絕不容忍任何不當內容，一旦發現可疑刊登便會立即介入處理，必要時也會與警方合作調查。此外，遭到網友點名的部分賣家也向媒體表示，他們販售的確實只是玩具，否認與任何非法活動有關。值得注意的是，這並非Vinted首次捲入非法交易疑雲。2023年，平台曾因部分高價二手童裝被懷疑可能作為兒童性交易或人口販賣的掩護而引發討論；2025年，又有賣家被檢舉假借販售泳裝、內衣名義，實際散布露骨性內容，法國當局當時同樣介入調查。不過，截至目前為止，官方尚未證實本次事件是否確實涉及兒童人口販賣，案件仍在調查中。