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批硬扯政治轉移焦點：羞辱日本畫家與抗中無關

被炎上卻採錯誤策略？黃揚明：蔡阿嘎太順風順水

揭蔡阿嘎過去經歷：曾在國民黨智庫工作

網紅蔡阿嘎近日因將AI生成圖與日本街頭畫家作品進行比較，引發外界爭議，後續又呼籲支持者反擊，並點名批評相關媒體是「紅媒」，讓事件持續延燒。對此，媒體人黃揚明直言，身為YTR界的祖師爺，蔡阿嘎出道20多年，此次處理方式「政治化過頭」，實在有失格局，更提醒「不要以為政治是很好用的提款機」。黃揚明在《大新聞大爆卦》節目中指出，蔡阿嘎處理爭議的方式並不恰當，尤其將事件泛政治化，試圖把外界批評引導到政治立場上，並不會真正解決問題。他表示，日本媒體報導相關事件，本身可能存在流量考量，但當蔡阿嘎進一步指控媒體、將議題帶往政治方向時，等於是把火燒到另一個戰場。黃揚明直言，這起事件核心是創作與作品比較的爭議，與政治立場並沒有直接關係，「羞辱日本畫家跟抗中有什麼關係？」他認為，多數網友不會輕易被帶動，反而可能對這種轉移焦點的方式感到疑惑。黃揚明分析，蔡阿嘎這幾年太順風順水，雖然曾遭遇負面事件，但多數情況下都能獲得社會支持，恐因此形成「今天只要任何人對不起我，就一定要讓他們付出代價」的模式。他認為，這次事件中，蔡阿嘎可能認為透過政治語言能改變輿論方向，將壓力轉移到其他議題，但結果反而造成更多討論。黃揚明表示，蔡阿嘎已經不是20多年前的個人創作者，而是一間公司的經營者，背後涉及品牌形象與商業責任，處理爭議時更應該考量如何替品牌加分，而不是讓事件變成扣分，對於一個YTR祖師爺等級的人來說，這次格局真的顯得不足。針對部分人士認為蔡阿嘎偏向挺蔡英文、支持民進黨的看法，黃揚明也提到，自己看過蔡阿嘎不少影片，而他本人也有在國民黨工作過，難道會不懂政治嗎？黃揚明直言「不相信」，同時也強調，別以為政治是很好用的提款機，試圖藉此脫困、將火燒到另外一邊去，好讓「抗中牌」能得逞。其實，蔡阿嘎早在2021年影片中透露，自己曾任職於國家政策研究基金會，也就是外界俗稱的國民黨智庫，他當時經常看到國民黨發言人、黨主席接受採訪，或針對政策議題進行討論。蔡阿嘎也曾介紹，智庫主要由專任研究員進行政策研究，執政時提供政策規劃參考，在野時則針對執政黨施政提出分析與替代方案，是政黨政策形成的重要單位。