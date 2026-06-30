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▲中國男童殘忍虐狗（圖／截自Ｘ）

令人髮指！中國廣東省揭陽市揭東區新亨鎮 4 名未滿 14 歲的男孩，近來以殘忍手段虐殺犬隻的影片在網路上瘋傳，當局連忙表示本案涉及未成年人，要求各界不要傳播相關畫面、停止網暴，引發中國網友震怒。從微博流傳的多篇文章可以看到，這 4 名男孩嘻笑著對母狗潑灑汽油後縱火，導致犬隻被痛苦燒死，並且拿著棍棒將幼犬活活打死。網傳影片顯示，一人拿著長棍不停擊打母狗，又用棍棒戳刺幼犬，隨後還潑灑疑似汽油將母狗活活燒死。有揭陽市民表示，影片是從本地群組中傳出來的：「（幾個小孩）打完以後用汽油潑，然後直接把母狗活活燒死，小奶狗一隻一隻地打死，太殘忍了。」這段殘忍影片曝光後讓民眾憤怒不已，紛紛轉發 4 人的長相並肉搜姓名。6 月 30 日，揭陽市揭東區新亨鎮人民政府發布情況通報稱，目前教育部門已立即組織學校加強學生教育，並督促涉事人員家長落實監護責任，4 名涉事人員（均未滿 14 周歲）均已送專門學校教育。新亨鎮政府並表示，當地已成立專案小組處理此事，由於這些都是未成年人，希望網路上不要再散播影片照片。事件引發網民強烈憤慨，紛紛留言：「太殘忍了，以後還得了，必須嚴懲，太恐怖了。」，對於當局試圖禁止各界討論一事，更有大批中國網友怒不可遏，直言：「這4個根本不是值得被保護的未成年」、「請大家加強網暴力道」。