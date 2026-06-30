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游盈隆強調出於善意提醒 王義川再轟未開會就發言

吳子嘉力挺游盈隆！痛批王義川知識不足、沒水準

立法院在野黨團計畫推動5項公投案與年底大選合併舉行，中選會主委游盈隆日前對此表示「年底公投綁大選已成必然趨勢」，引發民進黨立委吳思瑤與王義川的不滿，批評其「未審先判」，雙方隔空交火。王義川更公開抨擊游盈隆是「史上最差主委」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，王義川是個「很沒水準」的立委，根本不夠格擔任不分區立委。面對綠營立委的質疑，游盈隆（29）日回應指出，目前國會確實呈現出這樣的態勢，自己是基於職責呼籲全體選委會同仁，面對年底的地方大選必須提前準備、不可掉以輕心，認為這並無違誤。然而，王義川隨即再度發文反嗆，質疑中選會尚未召開委員會，主委就能自行代表中選會發言甚至評論公投案數量，再度重申游盈隆就是史上最差的主委。針對這場論戰，《美麗島電子報》董事長吳子嘉在網路節目《董事長開講》中力挺游盈隆，形容游盈隆是位公正且耿介的人。吳子嘉認為，游盈隆僅是就實務面敘述公投綁大選的未來趨勢，說明這是兩黨攻防、刺激投票率的常見作法，發言並無特定立場或是非。吳子嘉隨後將矛頭對準王義川，直言王義川是個「很沒水準」的立委，並批評其知識不足，根本不夠格擔任民進黨的不分區立法委員。此外，針對民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄要求中選會應依法行政、保持中立且少做政治評論的說法，吳子嘉也公開反問，前中選會主委李進勇過去是否又有做到客觀中立？