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曾任苗栗縣三灣鄉鄉長的溫志強，被控任內長期收受工程回扣、人事賄賂及洩漏採購秘密，涉案高達130罪。臺灣高等法院臺中分院30日宣判，改認其犯經辦公用工程收取回扣119罪、收賄及洩密等共130罪，各判處8個月至10年5月不等徒刑，並宣告褫奪公權及沒收犯罪所得；共犯呂明城判應執行有期徒刑4年6月，呂金城判刑6月、褫奪公權2年，顏雪朝獲緩刑5年，但須向公庫支付25萬元。部分罪名已確定，其餘仍可上訴最高法院。判決指出，溫志強任內利用職務權限收受多筆賄款，包括108年辦理三灣鄉公所辦公廳舍重建工程時收受150萬元；109年辦理清潔隊員甄選時，分別收取60萬元及45萬元賄款，協助特定人員錄取；另在光電標租案及LED路燈工程中，也分別收受70萬元及40萬元賄賂。法院認定，溫志強自107年至111年間，與呂明城及多家廠商形成長期利益結構，利用洩漏投標資訊、協助排除行政障礙等方式，換取工程款8％回扣，未付款前則屬期約賄賂。相關圍標集團共涉及66件公共工程，累計回扣達739萬餘元。此外，107年至110年間，三灣鄉53件設計監造案也被認定存在收取15％回扣情形，溫志強共取得185萬餘元不法利益。高院指出，一審部分僅認定為一般收賄罪，但二審認為，依工程金額比例固定收款，已符合《貪污治罪條例》「經辦公用工程收取回扣罪」構成要件，因此改判溫志強涉犯經辦公用工程收取回扣119罪、洩密3罪及期約賄賂7罪，共130罪。法院另認定，呂明城是圍標集團核心人物，與4家廠商共同行賄及圍標，共涉75罪，判應執行4年6月徒刑；呂金城則因協助清潔隊員甄選行賄，被判6月徒刑、褫奪公權2年。合議庭指出，溫志強身為鄉長，本應廉潔奉公，卻長期洩漏政府採購秘密、收取回扣與賄賂，導致地方工程遭特定集團壟斷，嚴重破壞採購公平與公務員形象，對地方治理及公共利益造成重大傷害，其行為應受高度譴責。