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組合1：全場總進球數大於2.5球

組合2：挪威常規時間獨贏搭配哈蘭德隨時進球

爆冷推薦：象牙海岸直接晉級

2026年FIFA世界盃32強淘汰賽高潮迭起，將迎來一場歐非大陸的強強對決！由英超神鋒哈蘭德（Erling Haaland）領軍的「北歐海盜」挪威隊，將於台灣時間7月1日凌晨1點（當地時間30日中午），移師美國德州阿靈頓的達拉斯體育場（AT&T體育場），正面對決新星湧現的西非傳統勁旅象牙海岸。兩隊在小組賽階段均奪下2勝1負，以分組次名強勢出線。運彩專家根據數據給出分析，認為全場總進球數大於2.5球、以及挪威獨贏兩組合最穩，可以參考。挪威隊在暌違28年重返世界盃後，開局進攻火力極其驚人，首戰4：1輕取 Iraq、次輪3：2力克塞內加爾。末輪對陣法國時，總教練索爾巴肯（Stale Solbakken）大膽輪休大批主力，雖遭遇1：4大敗，但也讓主力球員獲得充分休息。陣中頭號球星哈蘭德目前在短短兩場比賽中就瘋狂轟入4球，是本屆世界盃金靴獎的最熱門人選，搭配隊長厄德高（Martin Odegaard）在進攻端的精準穿針引線，挪威被外界視為贏面較大的一方。然而，象牙海岸絕對有能力讓挪威驚出一身冷汗。他們在小組賽中表現極其堅韌，1：0力克厄瓜多、2：0完勝庫拉索，甚至面對冠軍熱門德國隊也僅在最後關頭掉球以1：2惜敗。大象軍團陣中除了有攻入2球的佩佩（Nicolas Pepe），最受矚目的便是19歲的天才中場小將揚·迪奧曼德（Yan Diomande），他極具創造力的盤帶與推進已成為球隊的進攻核心。兩隊在歷史上從未有過正式交手紀錄，一戰定生死的淘汰賽勝者，將直接在16強戰碰上五屆世界盃冠軍巴西隊。雖然兩隊在晉級盤口上（挪威-172、象牙海岸+140）存在差距，但多位運彩專家指出，這是一場實力極其接近、極具投注價值的對局，並一致推薦以下2個高機率過盤的黃金組合：在世界盃投注中創下25勝13敗佳績的SportsLine專家喬·艾默（Jon Eimer）指出，挪威隊在前兩場主力出戰的比賽中豪取7球，進攻天賦毋庸置疑，但防線卻不夠穩固，小組賽3場就丟了7球。而象牙海岸多點開花的進攻特質極具不可預測性。在兩隊都極具破門能力的情況下，這場淘汰賽絕不會沉悶。：全場總進球數大於2.5球（賠率-112）：兩隊均有進球（BTTS-Yes）《Covers》分析師傑克森·弗賴伯格（Jackson Fryburger）認為，儘管象牙海岸防守悍將奧斯曼·迪奧曼德（Ousmane Diomande）實力不俗，但挪威隊擁有全場最頂級的兩位球星哈蘭德與厄德高。滿血回歸的哈蘭德在禁區內的統治力將無人能擋，厄德高的致命直塞球將成為撕裂大象軍團防線的關鍵武器。：挪威常規90分鐘獨贏（賠率+105）：哈蘭德在比賽任何時間進球。不過，也有運彩專家抱持不同看法。分析師伊恩·麥克米蘭（Iain MacMillan）點出，挪威隊的每90分鐘預期進球差（-0.26 xGD）其實並不理想，防線漏洞可能成為致命傷，看好象牙海岸有機會將比賽拖入延長賽甚至爆冷晉級（賠率+140）。他同時推薦象牙海岸中場迪亞洛（Amad Diallo）隨時進球（賠率+300）。再加上世足在6月30日的賽程已經出現兩場爆冷賽事，德國和荷蘭兩支歐洲強權都出局了，世界各國實力越來越近，在一戰定生死的淘汰賽什麼都有可能發生。而象牙海岸贏球賠率更好，值得投資。挪威（4-3-3）：尼蘭德；馬庫斯·佩德森、阿熱、海格姆、莫勒·沃爾夫；厄德高、博格、奧爾斯內斯；瑟洛特、哈蘭德、努薩。象牙海岸（4-1-4-1）：伊利亞·福法納；杜埃、科索努、奧斯曼·迪奧曼德、科南；桑加雷；迪亞洛、凱西、歐萊、揚·迪奧曼德；佩佩。目前博彩盤口開出挪威常規獨贏賠率落在+105至+110之間，屬於微幅熱門。