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▲ERIKA CHUNG 12年淬鍊贏得紐約舞台入場券。（圖／ERIKACHUNG提供）

▲ERIKA CHUNG 12年淬鍊贏得紐約舞台入場券，這不僅像徵高雄在地品牌成功從港都邁向國際，更是一場深耕在地的「文化與土地實踐」，向世界展現南台灣的綠色設計實力。（圖／ERIKACHUNG提供）

高端設計師品牌「ERIKACHUNG」29日舉辦「永續時尚・紐約時裝週」發表會，首度公開亮相「可自然分解」的高級訂製禮服系列，也同時宣布品牌將登上紐約時裝週舞台。這不僅像徵高雄在地品牌成功從港都邁向國際，更是一場深耕在地的「文化與土地實踐」，向世界展現南台灣的綠色設計實力。「從高雄走向國際：12 年淬鍊贏得紐約舞台入場券」。ERIKA CHUNG 坦言，這條從高雄邁向國際時裝舞台的長征，品牌一走就是12年。歷經無數次產業轉型與大環境考驗，團隊始終堅持將總部與研發核心扎根港都，默默蓄積在地創作的能量。這次成功爭取到紐約時裝週的展演機會，是品牌走出高雄、走入國際的重要里程碑。多珈創意期盼藉由自身的長征經驗證明，立足南方，同樣能孕育出躍上世界舞台的國際夢想。團隊希望以此在南台灣建立起高端服裝生態圈，用這條與國際接軌的通道，鼓勵並吸引更多有才華的新銳設計師「留在高雄」發展，讓創意的根深深扎在自己的土地上。「編織在地土地情懷：高雄自然意象化身國際時尚語彙」。本次時裝系列的美學靈感，完全源自這片土地的日常景致。設計總監鍾佩吟巧妙將「高雄海洋」的澎湃波瀾與壽山地形脈絡轉化成豐富的幾何層次，透過高難度立體剪裁，轉化為禮服上的流暢線條與視覺圖騰。在技術層面，品牌攜手台灣在地紡織企業從源頭紗線自主創新開發，透過獨家技術克服天然材質易軟塌的限制，成功打造出具絲綢光澤又有挺度且可於土壤中完整分解的創新專利環保面料。這款「會呼吸的禮服」不僅帶來親膚新體驗，更承載了台灣從傳產代工走向自主品牌、溫潤而堅韌的職人精神。「高級時裝不應只是奢華的堆砌，更應是對土地的認同與責任。」ERIKA CHUNG 強調，前進紐約時裝週是迎向世界的起點，而品牌的根基永遠在台灣。隨著發表會圓滿落幕，品牌也同步揭曉下一階段的在地美學深耕藍圖。未來將持續將觸角延伸至本土農業廢棄物的循環經濟，計畫將高雄在地的「鳳梨纖維」與「大樹荔枝染」等天然素材導入高端訂製服線，將南台灣最純粹的鄉野色彩與工藝溫情帶上國際伸展台，實踐「立足高雄、行銷台灣」的永續承諾。