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洛杉磯湖人隊在NBA自由市場開啟前夕，針對陣中備受關注的二年級後衛布朗尼·詹姆斯（Bronny James）做出了關鍵決策。根據最新消息，湖人隊已正式保證布朗尼2026-27賽季的合約薪資，這意味著這位21歲的年輕後衛將確定留在洛杉磯，繼續為湖人效力。湖人展現栽培決心，布朗尼合約全額保障日前是湖人隊決定是否放棄布朗尼的關鍵期限（美國東部時間6月29日下午5點前），若球團選擇裁掉他，將能省下約100萬美元的薪資空間。然而，湖人最終選擇不裁員，並正式將其合約轉為全額保障。布朗尼雖在NBA賽場上的出賽時間尚屬有限，但在發展聯盟（G League）的南灣湖人隊（South Bay Lakers）表現亮眼，場均繳出15.6 分、3.7助攻與1.3抄截，且投籃命中率高達56.4%，三分命中率更來到45.6%。湖人球團的此項舉措，顯示出球隊對他成長潛力的認可，並非僅是為了「父子同隊」的情面而留下他。儘管布朗尼已確定留隊，但球迷最關心的「詹皇」勒布朗·詹姆斯（LeBron James）是否會留在湖人，目前仍充滿變數。勒布朗目前已成為完全自由球員，儘管湖人隊希望能與其重簽合約，但雙方目前的談判進展並不明顯。目前自由市場上已出現多種針對勒布朗的揣測，包括加盟金州勇士隊與好友柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）聯手，甚至是傳出重返克里夫蘭騎士隊的可能性。儘管湖人仍是目前簽回勒布朗的賠率熱門，但在球團積極重塑陣容——包括鎖定里夫斯（Austin Reaves）為長期核心——以及勒布朗對於爭冠渴望的權衡之下，湖人是否能延續這段動人的父子同隊故事，成為今年夏天 NBA 最受矚目的焦點。隨著自由市場大門正式開啟，勒布朗·詹姆斯的下一步動向，不僅將決定湖人隊未來的戰力版圖，更將牽動布朗尼未來的職業生涯發展。