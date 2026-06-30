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歐洲熱浪自6月20日以來席捲了法國、西班牙等多國，各地紛紛飆出40度高溫，由於缺乏冷氣和空調設備，法國政府當局統計，過去不到一週死亡人數暴增千人。沒想到，巴黎官員在談到熱浪造成傷亡時，將矛頭指向美國，認為美國該負起責任。根據福斯新聞報導，巴黎副市長普爾瓦（Audrey Pulvar）在社群媒體上表示，「親愛美國的記者和社群媒體『網紅』們：這幾天來，你們有些人一直批評並嘲笑巴黎，只因為這座城市的每個房間都沒有裝冷氣。我的天啊，這真是太可笑了！」她接著表示：「作為全球第二大溫室氣體排放國，你們對全球暖化以及我們在法國正經歷的後果，需負重大責任。你們那些冷氣普及率達 90%的城市，與這一切並非毫無關聯。」她認為，「如果每個美國城市都能像巴黎和許多歐洲城市一樣，在生態轉型上做出同樣的努力，相信我，整個世界都會變得更好。所以拜託，別再說教了，做好你們該做的事吧。」普爾瓦也在貼文的補充聲明中，為巴黎左派政府在應對氣候變遷上的努力進行了辯護。「如果我們沒有這麼做，今天的局勢只會更糟糕。但對於這個對問題負有最大責任的國家之一來說，去向那些試圖為自己人民尋找解決方案的人說教，或許並不是那麼合適。」美聯社報導，巴黎本週遭遇了破紀錄的高溫，氣溫飆升至華氏 104 度（約攝氏 40 度）以上。在法國，至少有 48 人在非指定游泳區域試圖消暑時不幸溺水身亡。為了應對這波熱浪，法國當局已在公共場所實施飲酒限制，並限制大型公共集會，同時在全國部署了數千名緊急救援人員。此外，巴黎也縮短了艾菲爾鐵塔和羅浮宮等許多著名地標的開放時間，以保護前來觀光的遊客。