捷運三鶯線於今日下午2點正式通車試營運，吸引大批民眾排隊搶搭體驗。不料首航第一天，試乘者在Threads分享一段驚人影片，有乘客在搭乘時，手裡緊抓的車廂把手竟然整支被拔下掉落，讓在場眾人當場驚呆直呼太誇張。畫面曝光迅速引爆熱議，網友紛紛笑虧是「開通首航紀念品」；對此，新北捷運局也火速做出回應。
🟡 把手整支拔下掉落 網笑虧喜獲紀念品
一名幸運搶到首航體驗的乘客在Threads上分享影片，畫面中可見他握著的車廂拉環把手突然鬆脫、整支被拔了下來，讓他措手不及。隨後原PO無奈將掉落的拉環轉交給站務人員。影片曝光後引發瘋傳，網友紛紛歪樓笑稱「恭喜得到首航禮物」、「中大獎欸，喜獲隱藏版開通紀念品」。由於正值通車敏感時刻，該貼文也引來不少民代留言關切。
面對通車首日就發生車廂拉環整支拔下的尷尬插曲，新北捷運局火速回應澄清，經初步檢視，該起事件為把手固定件鬆脫所導致。捷運局強調，事件發生後已下令清查全車隊所有車廂該設施的固定狀況，後續會全面加強巡檢。由於目前正處於免費試營運期間，捷運局將會利用較長的夜間非營運時間，針對全線各項設備進行全面優化與調整，確保硬體安全。
🟡 試營運免費搭乘 明起調整營運時間
新北捷運局補充，三鶯線自即日起至8月31日止為免費試營運期間。明天（7月1日）起，營運時間將調整為每日上午10點至晚上8點，全線採「全程車」模式營運，尖峰班距約6分鐘、離峰則為8分鐘。民眾主動使用電子票證進出站，即可免費體驗搭乘，未持電子票證者則需購買單程票。
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一名幸運搶到首航體驗的乘客在Threads上分享影片，畫面中可見他握著的車廂拉環把手突然鬆脫、整支被拔了下來，讓他措手不及。隨後原PO無奈將掉落的拉環轉交給站務人員。影片曝光後引發瘋傳，網友紛紛歪樓笑稱「恭喜得到首航禮物」、「中大獎欸，喜獲隱藏版開通紀念品」。由於正值通車敏感時刻，該貼文也引來不少民代留言關切。
面對通車首日就發生車廂拉環整支拔下的尷尬插曲，新北捷運局火速回應澄清，經初步檢視，該起事件為把手固定件鬆脫所導致。捷運局強調，事件發生後已下令清查全車隊所有車廂該設施的固定狀況，後續會全面加強巡檢。由於目前正處於免費試營運期間，捷運局將會利用較長的夜間非營運時間，針對全線各項設備進行全面優化與調整，確保硬體安全。
🟡 試營運免費搭乘 明起調整營運時間
新北捷運局補充，三鶯線自即日起至8月31日止為免費試營運期間。明天（7月1日）起，營運時間將調整為每日上午10點至晚上8點，全線採「全程車」模式營運，尖峰班距約6分鐘、離峰則為8分鐘。民眾主動使用電子票證進出站，即可免費體驗搭乘，未持電子票證者則需購買單程票。