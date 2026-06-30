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▲《花邊教主》女主角布蕾克萊佛莉（右）曾是泰勒絲（左）最好閨密，現在彼此友情生變，還不見得能回到昔日。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰勒絲（如圖）最不喜歡被捲進官司中，因而對《花邊教主》女主角布蕾克萊佛莉無法諒解。（圖／美聯社／達志影像）

▲《花邊教主》布蕾克萊佛莉（右）與泰勒絲（左）曾是超級好閨密，現在彼此還能不能重修舊好，各方都在等著瞧。（圖／摘自 IG@blakelively）

樂壇天后泰勒絲的世紀婚禮將於美國時間7月3日舉行，目前在謠傳是婚宴場地的紐約麥迪遜廣場花園附近，已經有工程車出現，似乎是場地要開始布置，相關話題也熱到最高點。不過在號稱將出席的1100位以上來賓之中，外界最矚目的莫過於《花邊教主》布蕾克萊佛莉，過去她與泰勒絲曾是超級好閨密，後來她和《到我們為止》男主角兼導演賈斯汀貝爾多尼打官司，泰勒絲被牽涉其中，破壞了彼此的姐妹情，現在她無論出不出席，都是各方矚目焦點。泰勒絲和布蕾克萊佛莉過去交情好到會各自帶著另一半來個4人約會，布蕾克與老公—《死侍》男主角萊恩雷諾斯的小孩們，也是認泰勒絲為教母。不過布蕾克和賈斯汀貝爾多尼合作不愉快，賈斯汀先發制人，找公關公司塑造布蕾克耍大牌到想把他擠走的公眾印象，布蕾克忍耐幾個月後反控他性騷擾，雙方出示的證物中，有布蕾克自比《冰與火之歌》龍后的簡訊，稱泰勒絲是其中一條會捍衛她的龍，讓最不想捲入官司的泰勒絲相當憤怒，才造成閨密情生變。現在歐美的八卦刊物對於布蕾克到底有沒有受邀參加泰勒絲的婚宴，眾說紛紜。英國《每日郵報》稱泰勒絲拋出和解的橄欖枝，邀請布蕾克來見證喜事，身旁的人員也都知道布蕾克會在婚禮上出現，彼此之間還有可能修補友情。但《紐約郵報》八卦版的消息來源，卻表示她們已經回不去了，泰勒絲也不會邀請她來。如果好萊塢就像是一所高中，泰勒絲就是那個人人想結交的校園女王，布蕾克過去巴她巴得緊緊，甚至會和她的另一位超級好朋友席琳娜吃醋，彼此看似和樂融融，私下明爭暗鬥，就是要搶著當她的No.1閨密，結果布蕾克和泰勒絲好了那麼多年，就為了賈斯汀貝爾多尼，一且付諸東流。賈斯汀的律師一度要傳喚泰勒絲上法庭，她設法讓這件事流局，回頭卻更氣憤布蕾克連累到她，因此兩人的友誼確實受到很大的挑戰，真的有可能再也回不去。布蕾克之後與賈斯汀和解，再度開始參加演藝界各大活動，「泰勒絲婚禮」堪稱7月大是，各方更好奇布蕾克跟她的友誼是否能恢復，所以布蕾克受不受邀、有沒有要出席，都會是最受各方矚目的焦點。