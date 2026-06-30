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番石榴損失破5千萬 文蛤受損達2442萬元

受到6月下旬豪雨影響，農業部統計農業產物及民間設施損失，估計3億5204萬元。各縣市來看，以屏東縣損失1億9732萬元為多，受損作物主要為番石榴，損失金額5596萬元，其次為蘭花、香蕉、木瓜及牧草等。近期豪雨釀多處災情，農業部農糧署、漁業署及畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至6月30日17時止，農業產物及民間設施估計損失計3億5204萬元。以各縣市來看，農業部說，屏東縣損失1億9732萬元、占56%；高雄市損失5994萬元、占17%，彰化縣損失4017萬元、占11%；雲林縣損失1719萬元、占5%及新竹縣損失1400萬元、占4%較為嚴重。農業部估計，農產損失金額2億4526萬元，含養蜂損失48萬元，農作物被害面積3087公頃，被害程度23%，換算無收穫面積713公頃，受損作物主要為番石榴，被害面積471公頃，損害程度20%，換算無收穫面積95公頃，損失金額5596萬元，其次為蘭花、香蕉、木瓜及牧草等。畜產損失估計損失金額1015萬元，受損畜禽主要為雞，受損金額429萬元，其次為鴨及豬等。漁產損失估計金額8585萬元，受損漁產主要為文蛤，受損金額2442萬元，其次為淡水長腳蝦及鱸魚等。民間設施損失估計1078萬元，包括農田流失及埋沒1066萬元，主因新竹縣農田埋沒13公頃；農業設施估計損失12萬元，主因高雄市及台南市水平棚架網室受損。