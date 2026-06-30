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新版住宿稅將自2027年4月實施

目前東京如何課徵住宿稅？

住宿稅新制大約增加多少錢？

其他地區也同步申請新版住宿稅

有意規劃日本旅遊的民眾注意了！東京都住宿稅確定將改制且漲價，日本總務大臣林芳正30日正式同意並宣布，東京都住宿稅自2027年4月起，將由現行的「定額制」改為「稅率制」。根據共同社報導，林芳正於 30 日正式同意東京都修改其住宿稅條例，將現行的「定額制」調整為按住宿費用的 3% 計算的「定額制（比例稅率）」。新制預計於明年（2027年）4月正式上路，屆時「民泊（非法規旅館的民宿/日租套房）」也將首度被納入課稅對象。現行的東京都住宿稅制度為：每人每晚住宿費在 1 萬日圓以上、未滿 1.5 萬日圓者課徵 100 日圓；1.5 萬日圓以上者課徵 200 日圓（約新台幣39元）。每晚未滿 1 萬日圓者則免稅。明（2027）年 4 月新制實施後，免稅門檻將提高至每晚未滿 1.3 萬日圓（約新台幣2550元）。隨著計稅方式改為定率制等調整，東京都預計每年將可帶來約 190 億日圓的稅收。若以1萬5千日圓（約新台幣2940元）的房價計算，3%的稅額換算台幣約88元，較原先同價位約增加50元新台幣，而價格越高的飯店，在新制中也將課徵更多的住宿稅。此外，林芳正今日也同步批准了北海道苫小牧市等 7 個市町新設住宿稅的申請。除了東京都的制度變革外，本次獲准新開徵住宿稅的 7 個地區，包括：北海道： 苫小牧市、北廣島市、稚內市山形縣： 山形市山梨縣： 富士吉田市、富士河口湖町沖繩縣： 名護市