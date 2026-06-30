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紅毛猩猩雙胞胎為何罕見？1原因幼仔無法同時存活

▲台北市立動物園成功以剖腹產同時迎接一對紅毛猩猩雙胞胎，在國際繁殖紀錄中幾無前例可循。（圖／北市動物園）

▲經檢查發現「可乙」懷有極其稀有的同卵雙胞胎。（圖／北市動物園）

啟動高風險妊娠「計畫性剖腹產」！紅毛猩猩母子均安成壯舉

▲北市動物園後續將全力照護兩隻早產寶寶度過接下來的關鍵期，圖為雙胞胎小寶。（圖／北市動物園）

台北市立動物園昨（29）日上午為園內紅毛猩猩「可乙」進行了一場全球罕見、以剖腹產娩出雙胞胎的手術。本次手術由北市動物園醫療團隊與臺灣大學附設動物醫院外科共同合作，並邀集具人類婦產、麻醉及新生兒照護經驗的醫療人員，歷經約 3 分鐘 50 秒，成功讓「可乙」娩出一對同卵雙胞胎，母子均安並完成壯舉，消息曝光也讓數萬台灣網友為之振奮。台北市立動物園成功以剖腹產同時迎接一對紅毛猩猩雙胞胎，在國際繁殖紀錄中幾無前例可循。這不僅是園方長期投入瀕危物種保育繁殖的重要里程碑，也為大型靈長類高風險妊娠與跨領域照護合作留下珍貴經驗。北市動物園補充，被世界自然保育聯盟（IUCN）紅皮書列為「極危（Critically Endangered）」等級的紅毛猩猩（Orangutan），是自然界中繁殖率最低的哺乳動物之一，繁育雙胞胎在野外或圈養環境下皆極為罕見。野外母猩猩每 6 到 8 年才誕下一胎，且高達 99% 為單胎，因為作為純樹棲的大型靈長類，母猩猩移動時需依靠單手及腹部緊抱幼崽。因此在野外環境中，紅毛猩猩本次手術主角「可乙」過去曾有懷孕經驗，但前次生產結果並不順利。這次懷孕後，動物園即以高風險妊娠個案審慎照護。醫療團隊運用近年建立的胎兒超音波監測資料，透過「不麻醉、自願性行為訓練」的方式，持續追蹤雙胞胎發育與母體狀況。經檢查發現「可乙」懷有極其稀有的同卵雙胞胎，且懷孕後期出現母體負擔增加及雙胞胎生長不一致等情形。考量若等待自然分娩，可能增加難產、胎兒窘迫及母體併發症風險，醫療與照養團隊最終決定在尚未足月、但相對較能兼顧安全的時間點進行「計畫性剖腹產」。昨（29）日紅毛猩猩雙胞胎寶寶出生初期未能立即建立穩定自主呼吸，團隊隨即進行保溫、呼吸支持與生命徵象監測。目前兩隻寶寶仍在高度風險觀察期，尚未脫離危險，後續能否穩定呼吸、維持體溫、建立營養攝取及避免感染，仍是接下來照護上最關鍵的挑戰。照護團隊將持續嚴密觀察兩隻寶寶健康狀況，全力守護這兩個得來不易的小生命。面對極危物種繁殖的高度不確定性，團隊將持續以專業、耐心與尊重生命的態度，陪伴「可乙」術後恢復，也全力照護兩隻早產寶寶度過接下來的關鍵期。紅毛猩猩雙胞胎與媽媽母子均安的消息曝光後，也讓超過1.5萬名台灣網友感動不已，紛紛留言，「祝福可乙術後恢復順利，也希望二個寶寶健康穩定的長大」、「動物園人員及這次幫助團隊人員的辛勞，祝福大家健康平安」、「寶貝和媽媽都能健康平安，辛苦團隊了」、「可乙加油平安健康，大寶小寶加油加油加油平安健康長大」。