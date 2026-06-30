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玩世界盃運彩壓摩洛哥贏爽中獎！獎金歸零傻眼

摩洛哥最後晉級，我運彩投注他們獨贏啊？為什麼沒有拿到獎金？我的500元跑去哪裡了

▲32強第四場淘汰賽「摩洛哥對陣荷蘭」，摩洛哥最後點球大戰淘汰荷蘭，有觀眾卻疑惑自己運彩為何沒贏錢，引起討論。（圖／美聯社／達志影像）

「因為摩洛哥是延長賽點球贏的哦！運彩就只有算到正規比賽而已，全世界大小足球比賽都是90分鐘+傷停補時，延長賽有延長賽的盤」。

運彩只有算正規比賽時間！荷蘭大戰摩洛哥「壓和局」才有中獎

運彩的設計只有販售「90分鐘+傷停補時」踢完就是結果

所以該局運彩的賽果是「和局」才有中獎。

▲運彩投注計算的只有「90分鐘+傷停補時」！因此像是荷蘭跟摩洛哥的比賽，雖然摩洛哥最後晉級，但他們90分鐘+傷停補時是1：1，因此要投注「和局」才有中獎喔！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

所以莊家才會統一把結算時間設定在「正規時間」，這樣不用為了什麼賽事去修改計算邏輯。

運彩「正規時間有好有壞」！必須保留和局選項

如果將延長賽都算進去，那最終就只會有非A即B的選項，這樣「和局」的選項就會憑空消失

▲運彩設計90分鐘正規時間結束，除了賠率設計外，同時也要確保能留下「和局」的選項。（圖/台灣運彩官網）

記得你投注的任何單都是「90+傷停補時」就是賽果，所有延長賽都不算，不要再不知道以為被咬錢啦！

2026世界盃32強正式開踢，每場賽事都非常精彩又激烈，今（30）日上午8時30分，荷蘭大戰上屆黑馬殿軍摩洛哥，不少球迷發現運彩摩洛哥賠率相當不錯，認為不一定會踢輸荷蘭，因此下注摩洛哥獨贏，沒想到最後摩洛哥真的晉級16強，但有許多人卻感到非常問號，明明自己下摩洛哥贏為何沒有獎金？原來是因為運彩的真實規則是在「90分鐘正規賽」當中的賽果，延長賽的全部都不算數，讓許多人感到非常傻眼。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「怎麼很多人說荷蘭大戰摩洛哥是爆冷啊？摩洛哥是上屆第四名欸，人家實力也是有的，這場也是真的踢得好啊！不過最讓我疑問的是，.....還以為晚餐可以加菜了」。貼文曝光後，不少網友也表示「我也是壓摩洛哥100元但是沒錢耶」、「我也是壓摩洛哥贏，開心拿去兌獎，結果彩券行老闆說這張沒中，因為不是正規賽贏的」；有內行彩迷也解答：而該網友的案例，記者這幾天已經在運彩群組看到有許多運彩小白提問，，以荷蘭跟摩洛哥這場比賽來說，雖然在最後激戰是由摩洛哥晉級16強，但是在90分鐘+傷停補時，雙方是以「1：1」進入延長賽，之所以會有這樣的設計，就是因為許多足球的職業聯賽賽中，比賽就只有踢90分鐘加上傷停補時，時間到了就算平手也不會有延長賽跟PK戰（只有大賽盃級才有），為了讓全世界的所有賽事開盤、賠率計算標準都保持一致，除了是賠率設計問題外，，所以莊家只能切斷在正規時間，在淘汰賽中依然是一個可以下注並成立的賽果。就像荷蘭跟摩洛哥這場是「和局」，上一場的德國跟巴拉圭也是「和局」，兩場比賽都是踢到點球才分出勝負。這樣的設計其實有好有壞，有時候你預測猜中正確比數，這時你真的只希望時間趕快結束讓你趕快中獎收錢，你會感謝只算到正規時間；但如果現在只進2球，但你壓總分大2.5分，你真的是恨不得時間再長一點，希望延長賽都算進去。《NOWNEWS》記者在2022年卡達世界盃時，冠軍戰投注2：2的正確比分，當時真的就希望雙方趕快結束比賽；但在這屆淘汰賽，像是荷蘭對陣摩洛哥這場下大2.5分，就差1球好希望延長賽也算進去，真的是讓人又愛又恨的規則。也提醒後面投注的運彩小白，