有「全台最難訂位吃到飽餐廳」稱號的島語，全台第4家分店台中店將進駐漢神洲際購物中心，並於7月18日將正式開幕，且定於7月3日開放全員可預約座位。而另外3家分店包含台北漢來店、高雄漢神店、桃園台茂店則將於今（1）日11:00開放9月份三家分店的預約，可下訂2026年9月的座位，《NOWNEWS今日新聞》整理訂位技巧、規則、平台與必吃菜色等資訊，一文掌握。
🟡「島語」三家分店如何訂位？注意事項一次看
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如7月1日上午11:00，就可預訂2026年9月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，首先許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
訂位平台：訂位平台inline
訂位方式：每月1日可下訂隔兩個月之後訂位，如7月1日上午11:00，就可預訂2026年9月份訂位。
注意規則：
1、預約採「訂位支付訂金」之方式，訂位後需留意「訂金支付簡訊」。
2、每人訂金500元，訂金需於訂位日2日內支付完成，逾期未付將自動取消訂位，所支付之訂金可折抵當日消費。
3、為維護訂位公平並杜絕黃牛，不接受訂位後更改訂位姓名及電話資訊，亦不接受一組訂位拆分多組。
4、用餐人數8位(含)以上需要電話預約，每人訂位組數上限1組。
5、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
6、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還。
🟡「島語」4家分店相關資訊：
高雄店地址：高雄市前金區成功一路266-1號8樓（高雄漢神百貨8樓）
高雄店電話：07-2626-883
台北店地址：台北市南港區經貿一路168號
台北店電話：02-2788-1568
桃園台茂店地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號6F
桃園台茂店電話：03-286-8081
台中漢神洲際店地址：台中市北屯區崇德路三段865號4樓（預計7月18日開幕）
台中漢神洲際店電話：04-2421-4166
臉書粉專：島語
餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日（週五、六、日）1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
🟡「島語」標榜九大主題餐檯 ，必吃菜色快速盤點：
整合《NOWNEWS》記者經驗與網友分享，島語有許多吃過的顧客分享必吃攻略，首先許多人總是先衝澎湃的生猛海鮮，包含藍鑽蝦、當令螃蟹，更有不容錯過的冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等。而「島語」的生魚片強調每日從漁港新鮮直送各式現流漁獲，有南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚等鮮魚，以及挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，另還有日本和牛、比目魚等炙燒握壽司等。
燒烤區菜色也值得一嘗，像是用琴酒噴燒的生蠔燒，也會看見有蒲燒鰻魚、魷魚一夜干、和風骰子牛等輪番上陣。
現切肋眼牛排、羊排與戰斧豬排 肉控必吃
中式料理區則有宜蘭櫻桃鴨為材料的京式片皮鴨包餅、甕仔雞；湯品別錯過花雕酒胡椒雞鱈蟹海鮮湯、極品佛跳牆及胡椒鮑魚豬肚雞等；西式料理則有現烤厚切肋眼牛排、迷迭香羊排、台灣戰斧豬排等。
人氣buffet「旭集」也開台中店 主打九大和食名店日料無限嘗
除了島語進軍台中，另一個人氣buffet、隸屬饗賓集團的「旭集 和食集錦」同樣將進駐中台灣，台中大遠百店將於7月9日正式開幕！昨（29）日上午開放訂位，目前已確定1個月內座位已被搶光。
旭集台中大遠百店將位於南棟8樓，店裝概念以「浮世・盛世」為設計主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，營造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。
旭集台中大遠百店餐價為每人1090元～2090元+10%，主打九大和食名店區的日式料理，搭配多元餐檯體驗，供應包括現流海鮮的刺身，現做各式握壽司，鐵板燒、炸物、和食小鉢、到和菓子甜點等品項，通通無限享用。
🟡旭集 台中大遠百店相關資訊
地址：台中市西屯區台灣大道三段251號8樓
電話：04-2253-5808
網路訂位
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
除了島語進軍台中，另一個人氣buffet、隸屬饗賓集團的「旭集 和食集錦」同樣將進駐中台灣，台中大遠百店將於7月9日正式開幕！昨（29）日上午開放訂位，目前已確定1個月內座位已被搶光。
旭集台中大遠百店將位於南棟8樓，店裝概念以「浮世・盛世」為設計主軸，融合江戶東京與當代台中的城市意象，並結合台中在地風土與人文底蘊，營造兼具日式料理職人精神、旬味美學與用餐儀式感的餐飲空間。
旭集台中大遠百店餐價為每人1090元～2090元+10%，主打九大和食名店區的日式料理，搭配多元餐檯體驗，供應包括現流海鮮的刺身，現做各式握壽司，鐵板燒、炸物、和食小鉢、到和菓子甜點等品項，通通無限享用。
🟡旭集 台中大遠百店相關資訊
地址：台中市西屯區台灣大道三段251號8樓
電話：04-2253-5808
網路訂位
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！