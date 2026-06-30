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▲保安警察第三總隊二大隊查獲失聯移工利用嬰兒車運毒案，毒梟將第三級毒品愷他命，夾帶在嬰兒車車體組裝零件扶桿夾層內。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊二大隊查獲失聯移工利用嬰兒車運毒案，毒梟將第三級毒品愷他命，夾帶在嬰兒車車體組裝零件扶桿夾層內。(圖／保三總隊二大隊提供)

▲保安警察第三總隊總隊長周煥興(站立者)呼籲民眾切勿心存僥倖鋌而走險，走私毒品一經查獲，必將面臨法律嚴厲制裁，並阻止毒品流入市面。(圖／記者黃守作攝)

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(30)日宣布，該大隊於日前據報會同關務署高雄關、高雄市政府警察局刑事警察大隊、湖內警分局等單位共組專案小組，並報請橋頭地方檢察署檢察官指揮偵辦，在高雄郵局郵務中心攔截自德國進口之嬰兒車夾帶毒品，在車體組裝零件扶桿隱藏夾層內，起出第三級毒品愷他命1640公克，乃將涉案的在台失聯移工逮捕，偵訊後依法移送法辦。保安警察第三總隊第二大隊大隊長蘇信丞表示，此一失聯移工利用嬰兒車運毒案，涉案的在台失聯移工陶姓(越南籍、女、91年次)、鄧姓(越南籍、男、81年次)兩嫌為夫妻，且均為在台失聯移工，經武嫌(越南籍、男、90年次)以「一起在台灣幹大事」為口號吸引他們而加入運毒集團。蘇信丞說，該運毒集團由武嫌與在德國的越南籍綽號阿燕之男子聯繫後，共謀將愷他命以粉末藏匿在嬰兒車管狀零組件內，再由陶、鄧兩嫌利用社會大眾對「新手爸媽」與「母愛」的溫馨形象來降低執法人員戒心，將愷他命毒品私運進口，甚至把東南亞雜貨店當作秘密轉運站，想利用店裡滿滿的人潮來躲避查緝。保安警察第三總隊總隊長周煥興指出，毒品犯罪嚴重危害社會治安與人民健康，販毒集團利用嬰兒車藏毒，手法令人不齒，該總隊將持續秉持「拒毒於境外、截毒於關口、緝毒於內陸」之精神，結合海關及各執法單位，強化邊境緝毒量能，並呼籲民眾切勿心存僥倖鋌而走險，走私毒品一經查獲，必將面臨法律嚴厲制裁。