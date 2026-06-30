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無人機政策題材發酵，雷虎今（30）日股價強勢走高，終場上漲15元、收在169.5元，漲停作收，成交量約3.7萬張。由於近期股價多次達公布注意交易資訊標準，雷虎揭露5月自結財務數字，單月營收1.17億元、年減10%，稅前淨損及歸屬母公司業主淨損皆為900萬元，每股虧損0.06元。雷虎第一季營運仍維持成長，營收3.75億元，年增12%；稅前淨利5200萬元，年增27%；歸屬母公司業主淨利5200萬元，年增41%，每股純益0.34元，較去年同期增加36%。無人機政策政府欲持續推動無人機產業，行政院提「國防自主無人載具採購特別條例」，行政院版本經費上限為2100億元，不過遭在野黨提出暫緩，隨後國民黨團提出6年2400億元草案，比行政院版本更高，也帶動無人機相關指標盤面表現佳，雷虎受惠無人機題材，股價連續兩天漲停。