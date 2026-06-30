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輪次 洋基工程 台鋼獵鷹 富邦勇士 領航猿 第1輪 王鼎鈞 李盛新 莫森 吳志鍇 第2輪 放棄 放棄 放棄 放棄 第3輪 - - - - 第4輪 - - - - 第5輪 - - - -

PLG 2026年新人選秀會今（30）日正式登場，共有25位新秀角逐職籃門票，各隊補強策略也正式揭曉。握有狀元籤的新軍洋基工程率先爆冷指名健行科技大學的王鼎鈞，台鋼獵鷹、富邦勇士則分別以榜眼、探花籤選進李盛新與莫森。政治大學大物吳志鍇則意外在首輪末段才獲得領航猿青睞。最終經過1輪選秀，共有4名球員成功叩關PLG。本屆PLG選秀從狀元就開始大爆冷，沒有選擇外界預測的政大雙星波波卡以及吳志鍇，反而選進健行科技大學的王鼎鈞。王鼎鈞畢業於高中籃球名門健行科技大學，他其實有一位名氣響亮的親戚，就是前臺灣男籃明星控衛陳志忠。從泰山高中畢業後他起初效力於世新大學，在大二預賽對陣台師大時，就曾接獲隊友長傳完成生涯第一次的壓哨絕殺。後來他選擇轉學到健行科大。在今年二月的UBA男一級預賽最終日，健行科大與虎尾科大展開一場轟動籃壇、雙方得分破百的史詩級延長賽大戰，當時王鼎鈞全場狂飆8記三分球、狂砍生涯新高的32分，更在延長賽最後僅剩0.7秒的關鍵時刻，成功執行底線發球戰術溜入籃下，完成不可思議的打板壓哨絕殺，一戰封神，如今獲得洋基工程的青睞。台鋼獵鷹則選進輔仁大學的李盛新。他身高191公分、體重85公斤，場上位置為前鋒。114學年度賽季，李盛新場均繳出10.5分、5.8籃板、1.1助攻，展現穩定的攻守貢獻與持續成長的發展潛力。總教練柯納（Raoul Korner）表示，李盛新是一名運動能力出色、充滿拚勁，且具備強烈學習意願的球員，這些特質都讓他格外受到球團期待。柯納指出，李盛新的防守態度與能力，將有機會立即為球隊帶來幫助。柯納進一步提到，雖然李盛新在大學時期主要擔任四號位，但球隊認為他未來在職業籃球的發展方向，將會朝三號位與二號位轉型。富邦勇士則用探花籤選進同樣來自輔仁大學的外籍生莫森，莫森擁有211公分的身材條件，除了禁區護框能力外，也具備中長距離投射能力，最終獲得成功獲得青睞。領航猿則用第四號籤選進政治大學大物、196公分鋒線吳志鍇，就此2026年PLG選秀會共1輪、選進4人。