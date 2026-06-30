我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨今（30）日提出「無人機產業發展條例」，主張以一般預算方式，在6年內投入約2400億元、平均每年400億元發展無人機產業，由於行政院日前已提出規模約2100億元的無人機特別預算，國民黨卻主張改列一般年度預算。對此，名嘴溫朗東抨擊，國民黨一邊反對特別預算、一邊喊支持無人機產業，根本是打假球，沒有任何人真的想推動產業發展。溫朗東提出四點質疑，首先，無論是特別預算或一般預算，立法院依法都有完整監督權，並非如國民黨所稱，改列一般預算才能監督；其次，若改為一般預算，未來每年都可能重演總預算長期延宕、遭刪減或凍結的情況，恐讓無人機產業陷入不確定性。他也舉例，今年海巡署一般預算就遭藍白大幅刪減、凍結，導致艦艇養護及裝備更新受到衝擊，認為未來無人機相關經費也可能面臨相同命運。對於國民黨近期積極主打無人機政策，溫朗東認為，這並非真正支持國防自主或產業發展，而是配合近期政治氛圍進行策略調整。他分析，台中市長盧秀燕此時呼籲黨內提出無人機預算，除了顧及中部無人機供應鏈及地方產業選票，也有向美方釋出訊號、爭取政治空間的考量；但無論是盧秀燕、鄭麗文或傅崐萁，在他看來都未真正支持無人機產業。