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▲推介會現場貴賓座無虛席。（圖／高市府觀光局提供）

▲局長高閔琳率高雄關觀光隊向現場貴賓敬酒致意。（圖／高市府觀光局提供）

▲局長高閔琳與網紅部落客聯盟協會李孟昌理事長及林慈惠經理。（圖／高市府觀光局提供）

▲ 局長高閔琳致贈中華航空莫文博總經理(左二)、長榮航空李健煌總主任(左一)、亞航營銷部經理 Mr. Carson Lim(右二)、星宇航空林建字總經理(右一)高雄伴手禮。（圖／高市府觀光局提供）

看好馬來西亞華人、穆斯林、女性自由行與主題旅遊市場動能，高市府觀光局於6月25日於吉隆坡賓樂雅臻選酒店，舉辦「2026高雄＆馬來西亞國際觀光推介會」，以「Kaohsiung Syok！高雄爽快過癮！」為主題，透過最新高雄觀光影片、局長精彩簡報、B2B展攤交流及午宴互動，強化高雄與馬來西亞之間觀光合作。活動吸引逾百位貴賓、當地業者及媒體到場。局長高閔琳開場以馬來語「Tuan-tuan dan Puan-puan, Salam sejahtera dan selamat pagi!」向全場問候，並表示，「Syok」在馬來語代表「爽快、過癮與滿足」，正好呼應高雄山、海、河、港、美食與熱情洋溢的人情味，讓人感到一次到位的旅遊魅力。高閔琳指出，馬國是高雄重點鎖定的東南亞最重要觀光市場之一，雙方華人文化與飲食習慣相近，2025年馬國經濟成長率達5.2%，民眾出境旅遊需求穩定升溫，每年平均安排2至3次出國行程，偏好家庭旅遊、自由行及主題型旅遊，對高雄具高度市場潛力。本次推廣鎖定華裔、穆斯林、女性及印度族群，除分享愛河灣、大港橋、駁二、棧貳庫、高雄流行音樂中心、衛武營、龍虎塔、佛光山、旗津與東高雄生態旅遊等景點，也鼓勵馬來西亞旅客走出台灣北部，到南台灣感受港都海鮮、美食與城市轉型魅力。此次推介會由觀光局長高閔琳率市府新聞局、農業局及高雄觀光公協會、網紅部落客聯盟協會等，以及旅宿、旅行社、餐飲、伴手禮、交通、宗教與體驗業者等，超過30個單位、逾60人組成「高雄國際觀光隊」，向馬來西亞旅遊業者、媒體及KOL等，介紹高雄最新景點、配套方案與旅遊產品。觀光局表示，本次推介會貴賓雲集、場面交流熱絡。臺灣駐馬來西亞台北經濟文化辦事處卜正珉公使致詞指出，馬來西亞民眾喜愛台灣旅遊，背後有超過70年的留台情感。2025年馬來西亞旅客來台約42萬人次，台灣赴馬旅客也接近40萬人次，雙邊往來密切，並鼓勵馬來西亞業者安排旅客深入高雄，感受南台灣港灣城市潛力；「馬來西亞華人旅遊業公會」榮譽會長包一雄分享，近期造訪高雄4天的深度旅遊經驗，對愛河環境改善與高雄城市蛻變印象深刻，也觀察馬來西亞赴台旅遊已從傳統團體旅遊，轉向自由行、包車、商務及深度旅遊等更彈性的型態。觀光局說明，「2026高雄吉隆坡國際觀光推介會」內容精彩豐富，讓馬來西亞業者從景點、住宿、交通、農旅、美食到補助方案等，一次掌握高雄觀光優勢與旅遊產品。本次推介會特別集結餐飲、伴手禮、文創、旅宿與交通業者超過30家業者進行B2B交流；更特邀高雄連三年榮獲米其林一星的「HAILI」餐廳主廚康仁維、「肉肉栽培研究所」鍾佳其，及「飲食與城市書寫」作家郭銘哲等三大職人，向馬來西亞業者介紹高雄餐飲文化與城市風味。此外，為提升大馬業者送客誘因，觀光局也介紹高雄國際旅遊團體住宿獎勵方案：凡10人以上國際團體旅客入住高雄一晚並造訪指定景點，即可申請補助，31人以上團體最高每晚補助新台幣1萬2千元、最多可補助2萬4千元；若由高雄國際機場入境或出境，另可加碼補助新台幣1,000元。高雄國際觀光隊接著轉往檳城，並於6月27日在合您廣場（Gurney Plaza）舉辦「Kaohsiung Syok！」B2C Roadshow，期以美食會友、雙城接力，深化高雄與馬來西亞觀光交流合作。更多高雄觀光亮點及活動資訊，請上「高雄旅遊網」官方Facebook、Instagram及「高雄GO！」APP查詢。