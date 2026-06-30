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立法院教育文化委員會29日原定審查「校事會議」等案，由教育部次長張廖萬堅出席進行詢答，不過，事後被國民黨立委抓包教育部長鄭英耀以「身體不適」為由請假，實際卻前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程。國民黨團今（30）日轟，「請假去輔選？教育部長鄭英耀，這就是你給全國師生的『身教』嗎？！」荒謬至極，重大教育法案審查，教育部長竟然「不來國會、忙跑輔選」。國民黨團表示，立法院教育及文化委員會原定要審查攸關校園安全與師生權益的「校事會議」相關辦法及《國民教育法》等重要修正案。在教育基層亂象叢生、各界引頸期盼法案完備的關鍵時刻，鄭英耀竟不肯進國會接受監督，沒想到一轉身就看到部長下鄉陪縣長候選人跑行程。國民黨團指出，他們體諒、關心官員的善意，同意讓部長請假萬萬沒有想到，一轉身，鄭英耀部長立馬跑到彰化，緊跟在民進黨彰化縣長參選人陳素月的身邊，亦步亦趨地跑行程、拚選舉。這不是輔選，什麼才是輔選？！身為掌管全國教育政策的最高首長，鄭英耀完美示範了什麼叫做「上樑不正下樑歪」。國民黨團提到，漠視國會，把攸關下一代教育的重大法案拋諸腦後，視立法監督為無物；欺騙社會，利用國會召委的體諒與善意，實則南下幫執政黨政客拉票。如此帶頭說謊、欺騙國會的行為，重重打臉了第一線辛苦堅守品格教育的老師與家長們，更是對台灣教育體制最壞、最惡劣的示範。國民黨團說，在此給予最強烈的譴責，鄭英耀必須為你的政治謊言向全國家長、學生與老師公開道歉，如果心裡只有民進黨的選舉、沒有台灣的教育，那就請你立刻下台，回去專心當你的選舉總幹事。