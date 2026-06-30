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台北市內湖區繼20年前納莉風災之後發生嚴重積淹水，受災戶達332戶，對此台北市長蔣萬安日前前往視察卻將慰問金發放給4樓住戶挨轟，區公所證實追回。對此前立委高嘉瑜今（30）日表示，當時蔣萬安稱從寬從優，如今卻傳出區公所必須逐一聯繫、追回不符合資格的款項，等於是基層公務員在替決策善後，市長當下做好人、發慰問金，最後卻由區公所挨家挨戶追回、向民眾解釋，承受民怨的反而是第一線同仁。高嘉瑜表示，收到市長慰問金的劉小姐今天出面受訪，很坦率地表示，自己住在樓上，也已經領到慰問金。而她接受媒體採訪時也提到，當場有向蔣萬安說明自己是住樓上的住戶，但最後仍然領到1萬元慰問金。高嘉瑜說，事後蔣萬安受訪表示，當時是基於「從寬從優」的原則發放慰問金。然而，如今卻傳出區公所必須逐一聯繫、追回不符合資格的款項，等於是基層公務員在替決策善後。高嘉瑜指出，如果慰問金發放標準一開始就沒有明確執行，甚至在現場已經知道相關情況的情形下仍照樣發放，事後再要求區公所一一追回，不僅造成民眾困擾，也讓第一線公務員承受極大的行政壓力。高嘉瑜表示，蔣萬安對媒體強調不要為難基層公務員，但這次事件真正讓基層陷入兩難的，不正是決策本身嗎？市長當下做好人、發慰問金，最後卻由區公所挨家挨戶追回、向民眾解釋，承受民怨的反而是第一線同仁。高嘉瑜也提到，這也讓人想到6月26日早上，為了配合蔣市長前往內湖路三段、金龍路一帶視察，許多環保局清潔隊人員凌晨5時就再次回到現場，沿街重新整理環境，只為了迎接市長行程。最後高嘉瑜強調，沒有人會否認基層公務員的辛勞。他們在災後第一時間投入清理、協助災民，本來就已經相當疲憊。如果又因為臨時的決策、視察安排，或事後補救措施而增加額外負擔，真正值得檢討的，應該是決策與管理，而不是第一線執行的基層人員，市民期待的是一個制度清楚、標準一致、勇於承擔責任的市政府，而不是讓基層一次又一次替上層決策收拾殘局。