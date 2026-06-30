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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）32強淘汰賽持續進行，「藍武士」日本今（30）日以1：2不敵巴西，本屆世界盃止步32強，領到1100萬美元（約17.6億日圓、約3.5億新台幣）的參賽獎金。由於本屆賽會擴大舉辦，導致淘汰賽首輪獎金較上屆少了200萬美元，不過據《日刊體育》報導，受到日幣大幅貶值影響，若將獎金換算成日幣，最終金額與2022年卡達世界盃相差不遠。回顧2022年卡達世界盃，日本與德國、西班牙、哥斯大黎加同組，被視為「死亡之組」，但日本卻踢出場場好球。首戰面對德國，克服上半場1球落後，由堂安律、淺野拓磨各踢進1球，逆轉擊退德國；不過第2輪以0：1不敵哥斯大黎加；關鍵第3戰對決「無敵艦隊」西班牙，日本複製首戰劇本，上半場先失掉1球，下半場堂安律、田中碧在3分鐘內連進2球，日本以2：1逆轉勝，分組第1闖入16強淘汰賽。然而日本並未將氣勢延續至淘汰賽，在與克羅埃西亞之役，一路以1：1僵持至PK大戰，日本最終在PK戰中以1：3不敵克羅埃西亞，止步16強賽，領到1300萬美元的參賽獎金。本屆參賽球隊由32隊擴編至48隊，淘汰賽也改為從32強開始踢。今年日本在小組賽取得1勝1和1敗，以分組第2晉級32強淘汰賽。此役面對南美強權巴西，日本上半場靠著佐野海舟單刀破網，取得1球領先。不過日本守不住領先優勢，下半場遭巴西狂轟猛炸，先是被卡塞米羅（Casemiro）頭槌破網追平比數，傷停補時階段，又被馬丁內利（Gabriel Martinelli）踢進絕殺球，最後以1：2落敗，再度止步於淘汰賽首戰。由於賽事擴編，也導致淘汰賽首戰獎金從原先的1300萬美元減為1100萬美元（約17.6億日圓、約3.5億新台幣）。然而，據《日刊體育》報導，受到日圓大幅貶值的影響，若換算成日圓，最終落袋的金額其實與上屆幾乎不相上下。此外，本屆的冠軍獎金則增加了800萬美元，提高至5000萬美元（約81億日圓、15.9億新台幣）。另外，所有參賽的48支球隊均可獲得250萬美元（約4億日圓、7958萬新台幣）的賽前備戰與相關支出補助金。因此，日本本次參賽累計獲得的總金額，共計高達約21.6億日圓（約4.3億新台幣）。