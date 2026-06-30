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2026年世界盃足球賽進入32強淘汰賽階段，地主之一墨西哥隊將於台灣時間7月1日在阿茲特克體育場（Estadio Azteca）迎戰來自南美洲厄瓜多隊。瘋狂的墨西哥球迷在賽前出招，竟在厄瓜多下榻飯店外圍觀並出招干擾。根據福斯體育報導，墨西哥隊在世界盃小組賽中三戰全勝，這是該國歷史上第一次取得這樣的成績，也是第二次（1970 年）在小組賽階段保持三場零封，最終位列 A 組榜首。墨西哥在過去九屆世界盃中八次晉級淘汰賽階段。然而，自1986年2-0擊敗保加利亞以來，他們就再也沒有在淘汰賽階段贏得比賽。為了讓墨西哥能夠突破淘汰賽階段，墨西哥球迷也紛紛出招，由於具有地主優勢，球迷們至厄瓜多隊入住的飯店外不斷製造噪音，試圖讓球員無法安心入眠。在社群平台X上，許多墨西哥球迷開車在飯店外按喇叭、唱歌、放煙火的畫面瘋傳。飯店外架起圍欄且部署警力，仍有大批民眾前來飯店周遭圍觀干擾。