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▲林欽榮指出，市府透過TOD（大眾運輸導向發展）策略，將醫療健康服務、生活商業機能與全齡友善居住空間整合導入，創造從兒童到高齡者都能安心生活的職住遊憩環境，建構都會區健康生活新核心。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.30）

▲環狀輕軌C34站土地開發案102億投資打造健康生活新地標。（示意圖／高市府捷運局提供）

高雄環狀輕軌全線通車帶動沿線發展新契機，高雄市政府今（30）日舉辦「高雄市大眾捷運系統環狀輕軌C34站土地開發案」廉政平臺成立大會暨招商說明會，高雄首例、也是全台首例輕軌聯開案啟動，副市長林欽榮指出，估可帶動約102億元民間投資。高市府捷運局今上午舉辦「高雄市大眾捷運系統環狀輕軌C34站土地開發案」廉政平臺成立大會暨招商說明會，由副市長林欽榮代表市府，偕同法務部廉政署、高雄地方檢察署、橋頭地方檢察署及台灣透明組織協會共同宣誓成立廉政平臺，象徵輕軌成圓後首件捷運聯合開發案正式進入招商程序。這次說明會吸引多家潛在投資人到場，展現各界對本案高度關注，期盼攜手打造高雄全齡健康生活新地標。林欽榮指出，環狀輕軌C34站聯合開發案預估可帶動約102億元民間投資，是高雄輕軌完成環狀路網後的第一個聯開招商案件，具有重要指標意義，象徵高雄軌道經濟邁入新紀元，上週24日在台北艾美酒店舉辦招商說明會也吸引超過10家廠商熱情參與。林欽榮指出，市府透過TOD（大眾運輸導向發展）策略，將醫療健康服務、生活商業機能與全齡友善居住空間整合導入，創造從兒童到高齡者都能安心生活的職住遊憩環境，讓公共建設投資真正轉化為市民有感的生活品質提升，建構都會區健康生活新核心。捷運局長吳嘉昌表示，高雄輕軌於113年完成全線通車成圓，成為全台首條環狀輕軌系統，有效串聯捷運、臺鐵及公車網絡，並連結駁二、美術館、夢時代等觀光熱點與主要通學、通勤、就醫場域。該案基地面積約3,917坪，土地使用分區為捷運開發區，法定容積率630%，可開發量體約3.6萬坪(不含車位)，投資金額約103億。C34站基地周邊生活條件成熟，鄰近新崛江、武廟、三多等商圈，東連衛武營國家藝術文化中心，南接高雄機廠鐵道園區，北鄰文化中心、苓雅運動園區與國立高雄師範大學，加上周邊多所中小學環繞，形成醫療、教育、文化、休閒多元機能兼備的完整生活圈，發展條件優異。今天的招商說明會併同成立廉政平臺，宣誓透過廉政平臺機制將促進行政與司法機關合作，相信在秉持著「跨域合作、公私協力、行政透明、全民監督」的廉政策略方向，能使本案招商程序秉持公開、公正、透明，也為投資人創造安心的投資環境。「高雄市大眾運輸輕軌C34五權國小站土地開發案」招標資訊已於6月1日公告，相關文件可至高雄市政府捷運工程局網站「便民服務」－「聯開專辦」－「聯開案件資料」下載，本案訂於10月30日截止收件，