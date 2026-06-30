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針對高雄今年1至4月毒駕死傷數「六都第二」僅次於新北，高雄市議員林智鴻今（30）日坦言「毒駕氾濫」已令基層用路人普遍感到焦慮，盼望中央修法與稽查量能皆劍及履及，而作為六都唯一設置毒防局，又以智慧城市為職志的高雄，更應落實「嚴打毒駕，防治先行」，加強基層宣導防治與科技查緝，矢志讓毒駕絕跡於高雄，杜絕悲劇發生。高雄市議員林智鴻今天再度攜手高雄市社福慈善總會、霖宏建築，前往毒防局送上弱勢青年培力店家「239 café」的熱咖啡「為弱勢送暖，也為反毒第一線加油」，由局長陳盈秀代表接下咖啡與兌換券，並表示感謝。根據29日交通部首將「毒駕」納入道安統計之內容指出，今年1至4月全國毒駕案造成9人死亡、164人受傷，其中高市2人死亡、22人受傷，24名死傷者數值，僅次於新北市26名，位居六都第二。近日高市推動「毒駕大執法」，查緝量較去年同期暴增8成，19日警方甚至一夜之間攔查出13件毒駕。林智鴻指出，查緝數字高，代表警方認真執法、杜絕黑數，但同時也令社會發現此一問題的嚴重性，從中央到地方，都應加速提出解方，而觸目驚心的死傷數字，更警惕大家必須和時間賽跑，否則每位受害者的背後，都是心碎且再也無法彌補的家庭，而長期致力於反毒宣導與戒毒個案管理的毒防局，政策工具必須與時俱進，也應從第一道防線加強力道，從源頭減少治安風險與警方查緝負擔。林智鴻也表示，去年藍白曾在國會杯葛總預算「連緝毒預算都刪除、凍結」，今年則變本加厲罷審總預算，讓檢驗量能超載，影響執法，甚至還有藍委曾批評「販毒判太重」近日都被掀出，引起反彈，其實回到地方，無論是緝毒或者反毒，市府相關單位面對預算審查也都如履薄冰，深怕不慎得罪特定議員造成預算刪減，除了影響業務推行，更可能造成無法挽救的偌大遺憾，他強調「緝毒、反毒預算」一分錢都不應為難，更不應用「刪凍預算」手段打擊基層士氣，造成惡性循環；如同今日替基層送上咖啡的拋磚引玉，希望大家能多給第一線人員鼓勵與支持。