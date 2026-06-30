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效力日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊台灣好手林安可，經過1個月的二軍調整，今（30）日重返一軍，在與福岡軟銀鷹隊的比賽中，林安可扛先發第5棒、指定打擊。雖然在二軍打擊火燙，但林安可此役手感冰冷，全場4打數無安打，還吞下2次三振，打擊率跌破2成，下降至1成93。林安可本季從中職轉戰日職舞台，並成功擠進開季一軍名單，共出賽38場，繳出打率2成、2支全壘打及10分打點的成績，後於5月29日被降下二軍進行調整。在二軍調整期間，林安可手感火燙，共出賽15場，敲出6支全壘打、貢獻15分打點，打擊率高達2成94。經過近1個月的調整，林安可今日重返一軍，並在交手軟銀隊的比賽中，排入先發打序，扛第5棒、指定打擊。此役交手軟銀先發投手上澤直之，林安可首打席3球遭到三振，4局上第2打席，林安可與上澤纏鬥8球後，吞下此役第2K。第3打席林安可第2球就出手，敲出一壘滾地球出局。此役上澤主投6局無失分，僅被敲出4安，送出8次三振，帶著4分領先退場。林安可在9局上第4打席面對伊藤優輔，擊出左外野出局，最終西武隊以0：6遭到完封，林安可回歸一軍首戰4打數無安打，打擊率跌破2成，下降至1成93。