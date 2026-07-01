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今天天氣：全台悶熱 午後北部有大雨

▲台灣未來一周屬於「降雨偏少、高溫炎熱」，但要留意午後雷陣雨的天氣型態。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：午後降雨範圍縮小 高溫繼續燒

▲菲律賓附近、關島東方各有熱帶雲系發展，兩者皆有增強空間，是否成為颱風或影響台灣須持續關注。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

一周天氣：熱到擾動發展 颱風下周恐襲台

中央氣象署表示，菲律賓附近、關島東方各有熱帶雲系發展，兩者皆有增強空間，尤其關島東方的系統成颱機率高，下周後半段最接近台灣，路徑仍需觀察，此外，未來一周台灣以高溫炎熱、降雨偏少為主，西半部高溫上看35至36度，局部地區不排除超過36度。7月1日今天的天氣，氣象署指出，各地多雲到晴、高溫炎熱，環境吹偏南到東南風，僅東南部及恆春半島偶有零星短暫陣雨，午後中部以北、山區有局部短暫雷陣雨，且中部以北山區有較大雨勢出現的機率，下午外出請留意天氣變化並攜帶雨具備用。氣溫方面，西半部高溫普遍來到33至35度，東半部為32、33度，尤其大臺北盆地、中南部近山區、花東縱谷溫度會再更高一些，局部可能來到36度左右，近中午前後紫外線偏強，可來到過量或危險等級，外出請做好防曬並多補充水分。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、中部、高屏環境部提及，環境風場為東南風，西半部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區為「普通」等級。7月2日明天的天氣，太平洋高壓影響，各地為多雲到晴，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨；午後降雨範圍減小，僅山區有局部短暫雷陣雨。西半部高溫33至35度，東半部為32、33度，大臺北盆地、中南部近山區、花東縱谷留意36度以上。氣象署指出，目前在菲律賓附近、關島東方各有一個熱帶雲系整合，菲律賓附近的雲系會往西移動，周五左右有機會發展為「熱帶性低氣壓」，周末北轉朝海南島前進，氣象署認為增強成颱風的機率偏低，主因是發展時間不夠，由於距離較遠，因此不會影響台灣天氣。關島東方的熱帶雲系，目前距離台灣有4000公里左右，由於未來在海面上持續吸收能量，預估本周末有機會發展為「熱帶性低氣壓」，下周升級為颱風，後續強度不排除上看中颱、強颱；路徑主要先往西北，最靠近台灣的時間點在「下周後半段」，由於目前距離非常遠，因此對台灣影響還有待觀察。