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芒果屬後熟型水果！放香蕉旁可加速成熟

▲農糧署特別邀請果農分享芒果最佳保存方式，提醒尚未成熟的芒果千萬別急著放進冰箱，也不要用塑膠袋裝。（圖／記者徐銘穗攝）

芒果別放塑膠袋！紙袋、報紙保鮮品質更加

台灣芒果進入盛產季，今年因產量豐收，市場價格相當親民，不少民眾一次就買整箱帶回家，不過買得多也衍生保存問題。對此，農糧署特別邀請果農分享芒果最佳保存方式，提醒尚未成熟的芒果千萬別急著放進冰箱，也不要用塑膠袋裝，需待熟成後再以紙袋包裹冷藏，若，兼顧美味與保存期限。農糧署近日透過臉書粉專「鮮享農YA－農糧署」分享芒果保存技巧，由來自屏東枋山的果農盧旺昇親自解說，芒果屬於，採收後仍會持續成熟，並自然釋放乙烯，因此若與同樣屬於後熟型水果的香蕉放在一起，可加速催熟，縮短熟成時間。農糧署補充，剛買回家的芒果若果皮仍呈淡綠色、果實偏硬，代表尚未完全熟成，此時不宜直接放入冰箱，以免影響後熟過程，甚至增加變質風險。因此建議把芒果買回家後，先放置於陰涼、通風處保存約3至5天，待果皮表面微微泛出油光、散發濃郁果香，且果肉由硬實轉為柔軟多汁時，就代表已經成熟，可直接食用，或改放入冰箱冷藏保存。至於成熟後的芒果，不少民眾習慣連同塑膠袋一起放進冰箱，但果農盧旺昇則指出，他建議，可改用包裹後，再放入冰箱蔬果室冷藏，約可保存3至4天。，不論直接食用，或製作冰沙、甜點都相當方便。不過，果農盧旺昇也提醒，雖然冷藏、冷凍都能有效延長芒果保存期限，但仍建議民眾盡快食用，才能品嘗到芒果最新鮮、最香甜的風味與最佳口感。