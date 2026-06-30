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PLG選秀今（30）日火熱登場，原本被外界高度看好能在前段班被挑中的政大「高砲塔」吳志鍇，沒想到直到首輪第四順位才被桃園璞園領航猿驚喜撿漏。針對外界最關心的「兩邊報名、是否會變空氣」的敏感問題，領航猿副領隊陳信安霸氣回應：「來我們球隊的球員都會有球打。」反觀富邦勇士總教練許晉哲則透露自己還是會擔心第一輪指名變空氣，才選擇忍痛割愛。富邦勇士今年在本土選秀上並未選擇政治大學雙星，總教練許晉哲賽後大方承認，球隊確實都考慮過波波卡跟吳志鍇，但最終考量的是「球員續約優先」以及「不想競價」的現實因素。「新秀是這樣，有進就要有出。」許晉哲強調，球隊今年的策略是以陣中本土現有球員的續約為第一優先。談到吳志鍇時，許晉哲直言：「他的實力大家一定都知道，但他就是有報TPBL的選秀。而且經紀人有跟我們報過價錢，我們並不想跟人家競價。」許晉哲也坦言，兩年前選了江均結果對方去了TPBL，因此非常擔心如果第一輪就盲目去賭吳志鍇，最後會再次遇到「選到空氣」的問題，這也會讓球隊原本在首輪鎖定莫森的計畫破滅。至於為何連波波卡也放過？許晉哲也有清晰的藍圖：「我還有曾祥鈞、我還有莫巴耶，如果波波卡再進來，祥鈞會上不了場。而且大洋將一旦上場，勢必會犧牲到莫巴耶跟祥鈞的時間，我相信大家應該比較想看祥鈞打比賽。」此外許晉哲也強調，在本土球員續約完成後，球隊才會進一步進入自由市場評估。相較於富邦勇士的保守與觀望，第四順位的桃園璞園領航猿則是毫不猶豫地「撿了」吳志鍇。當被問到是否原本就鎖定吳志鍇、還是驚訝他會掉到第四順位時，領航猿副領隊陳信安表示，球隊其實每一個新秀都有鎖定，「因為我們是第四順位，落下來有什麼機會我們就選。反過來應該是這樣子問，他掉到第四順位，我們為什麼不選他？這是一定會選他的。」針對外界最擔心的「兩邊都報名、最後會不會變空氣」的疑問，陳信安對自家球隊很有自信：「來我們球隊的球員都會有球打，而且都會有發揮的空間。我選他的邏輯很簡單，你想要打球就來，我們就是有辦法讓你打好球的球隊。」以首輪第四順位驚喜加入領航猿的吳志鍇，賽後受訪時非常健談。他坦言自己對於選秀順位一直保持「開放式態度」，並不在意自己是第幾順位被挑中「不論是任何一支球隊選到我，只要能夠把我的武器，跟我所能幫助球隊的東西在第一年能夠馬上帶給球隊，我覺得這就是我需要去考量的點。」談到新賽季能為領航猿帶來什麼貢獻，吳志鍇給自己立下了明確的即戰力目標：「首先是在外線的把握度上面，再來是我能夠去發揮、做進攻籃板的衝搶，為球隊製造更多的進攻機會。新球季球團給我什麼指示，無論是投外線、防守還是搶籃板，我一定都會努力去完成，在上場時為球隊製造最大的效益。」