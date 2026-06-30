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▲李健仁出席電影活動，他坐在輪椅上，與大家一起微笑比愛心，看起來精神狀態不錯。（圖／翻攝自Hong Kong Film Archive 香港電影資料館IG@hkfilmarchive）

▲李健仁由好友周星馳引薦踏入影視圈，經典角色為男扮女裝、喜愛濃妝艷抹和挖鼻孔的醜角「如花」。（圖／翻攝自劇照）

65歲港星李健仁以周星馳電影中濃妝挖鼻孔的醜角「如花」為大眾熟知，他自7年前中風半身癱瘓至今，日前難得現身參加演出的電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》數位修復版放映會，本人近貌看上去氣色頗佳，還對著鏡頭比手指愛心，讓影迷放心不少。香港電影資料館27日於東九文化中心劇院舉行「中華文化節2026：對話西遊」放映會，現場播映《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》與《西遊記大結局之仙履奇緣》的4K修復版，演員之一的「如花」李健仁親自出席，照片中的他黑髮濃密，穿淺藍色西裝外套、深色長褲坐在輪椅上，與大家一起微笑比愛心，看起來精神狀態相當不錯。2019年在中國廣東深圳突然中風暈倒，送醫急救後歷經危急的開腦手術清除瘀血，並一度併發肺炎，此次中風導致他左腦受損、右半身癱瘓及失去語言能力，經過長期的積極復健，雖然他仍需以輪椅代步，但近年已經能出席公開活動，在家人與團隊的陪伴下努力恢復健康。香港資深演員李健仁和與周星馳是中學時期的同班同學，出道後曾經在星爺的經典電影如《唐伯虎點秋香》、《食神》、《九品芝麻官》、《國產凌凌漆》中，男扮女裝飾演濃妝艷抹、愛挖鼻孔的招牌醜角「如花」，周星馳御用配角的形象深植人心，為香港無厘頭喜劇中不可或缺的靈魂人物。