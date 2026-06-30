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▲縣府將續推動藝文扎根與民謠傳承，支持在地創作者，讓恆春半島珍貴的文化資產持續發光發熱。（圖／屏東縣府提供）

第37屆傳藝金曲獎入圍名單今（30）日揭曉，屏東縣政府出版發行的恆春建城150週年紀念專輯《春城小唱》表現亮眼，一舉入圍最佳跨界音樂專輯、最佳專輯製作人、最佳作詞、最佳編曲及最佳演唱等7項大獎，展現屏東深厚的文化底蘊與豐沛的音樂創作能量。同時，長年投入滿州民謠保存與傳承的民謠國寶張日貴，榮獲本屆音樂類特別獎，並入圍最佳演唱獎，為屏東再添榮耀。《春城小唱》融合恆春民謠、地方故事與現代音樂創作，由製作人李欣芸攜手詞曲、編曲及演唱團隊共同打造。其中，傳藝師黃却銀、陳慶松雙雙入圍最佳作詞獎，李欣芸、陳一涵以〈牛母伴〉及林奕承以〈楓港小調〉分別入圍最佳編曲獎，李欣芸並入圍最佳專輯製作人獎，陳慶松也以細膩動人的歌聲角逐最佳演唱獎。縣長周春米表示，恆春半島民謠是屏東最珍貴的文化資產，《春城小唱》獲得7項入圍，加上張日貴老師榮獲特別獎，都是多年深耕地方文化與民謠傳承的重要成果。縣府將持續推動藝文扎根，支持在地創作者，讓屏東的文化故事透過音樂持續傳唱，並期盼《春城小唱》在決選中再創佳績，讓更多人看見屏東文化的獨特魅力。