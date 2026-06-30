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記憶體瘋漲行情面臨考驗？高盛交易員在報告中指出，全球科技股在上週因韓國記憶體相關個股率先重挫，一度引發大幅賣壓波動，但記憶體市場除了一時的情緒起伏之外，仍存在3大風險。高盛交易員 Ippei Yamaura 在報告中分析，上週全球科技股出現罕見的大幅波動，認為這波拋售背後反映的是記憶體晶片與 AI 基礎設施供應鏈正遭遇較根本性的考驗。美光日前公布財報後，一度帶動市場上漲行情，但隨即陷入震盪，金融時報近日報導引述多位消息人士說法指出，蘋果公司試圖說服美國政府，讓其得以採購中國記憶體廠長鑫存儲的產品，藉此緩解記憶體成本上升的壓力。他在報告中點出美光乃至整個記憶體產業的三大風險，首先是HBM價格動能可能趨緩。隨着產能在2027至2028財年進入擴張期，HBM價格支撐將面臨考驗。第二則是蘋果正尋求美國政府批准從長鑫存儲採購DRAM，不願繼續承擔記憶體價格上漲成本，並試圖備妥更多用量。高盛指出，即便美國政府否決蘋果的採購申請，類似的邏輯仍在推進，高通正在設法降低對HBM的依賴，輝達也在努力降低對記憶體使用量的依賴程度。