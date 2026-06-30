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▲塔赫是當時唯一挺身而出的球員，雖然這也是他生涯首次主罰點球，但他仍毅然決然走向罰球點。（圖／美聯社／達志影像）

在2026世界盃32強賽中，奪冠熱門德國隊在與巴拉圭隊的12碼罰球PK大戰中以3：4敗陣，爆冷出局。這場失利在德國國內引發軒然大波，德媒《圖片報》最新報導揭露了點球大戰背後的「心碎內幕」，當PK大戰進入第六輪的階段時，德國隊內竟出現無人敢於承擔責任的尷尬局面，最終是後衛約拿丹·塔赫（Jonathan Tah）主動請纓，才勉強湊齊主罰人選，未料這一腳卻將德國踢出了世界盃。報導指出，當比賽進行到第六輪，球員們對於擔任「關鍵第六主罰者」表現出明顯的遲疑。當時在場上還沒有踢過的球員包括格雷茨卡（Leon Goretzka）、安東（Waldemar Anton）、布朗（Nathaniel Brown）、佳夫（Malick Thiaw）及門將諾伊爾（Manuel Neuer），但面對巨大的心理壓力，眾人卻集體陷入沉默或迴避。塔赫是當時唯一挺身而出的球員，雖然這也是他生涯首次主罰點球，但他仍毅然決然走向罰球點，最終射門飛越門楣，成為了本場失利的悲情人物。德媒痛批，這種缺乏「贏家心態」與拒絕承擔關鍵壓力的表現，令人聯想到2012年拜仁慕尼黑在歐冠決賽輸給切爾西時，球員紛紛回避主罰的窘境。賽後，德國隊成員在混合採訪區的反應更凸顯了球隊沉重與疏離的氛圍。根據現場觀察，包含馬克西米利安·拜爾（Maximilian Beier）、帕夫洛維奇（Aleksandar Pavlović）等多名年輕國腳，面對記者提問一言不發，神情茫然地穿過採訪區；隊中老將翁達夫（Deniz Undav）、恩梅查（Felix Nmecha）則直接拒絕置評。整個離場過程，德國全員在短短15分鐘內迅速撤離，氛圍極度壓抑。唯一的例外是罰失關鍵球的塔赫，他展現了職業素養，停下腳步談論比賽：「這非常令人痛心，但我接受裁判判決，我們必須為自己的決定負責。」在前往塞勒姆（Winston-Salem）的返程航班上，機艙內氣氛沉悶，這趟延誤了兩小時的班機，載滿了失望的球員、教練團及其家屬。總教練納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）與其女友莉娜（Lena）隨行，雖然家人在旁提供支持，但無法掩蓋團隊內部對於這次慘敗的挫敗感。德國媒體分析認為，此次出局不僅僅是輸給了巴拉圭，更是德國足球「缺乏領袖魅力」的警訊。當一支四屆世界冠軍球隊在關鍵時刻，竟然連找出6名具備自信的主罰球員都如此困難時，這支球隊所面臨的結構性問題，恐將比帳面上的輸球結果更加嚴重。